Programa de Neto sofre mudança de horário na Band e ganha novo comentarista

Após férias na Band, o apresentador e ex-jogador Craque Neto voltou ao comando de programas esportivos da emissora. Um deles é o "Apito Final", que passou por uma mudança no horário aos domingos, de 18h para 21h. Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal "LeoDias", o canal trocou a programação por conta da concorrência com a Record.

continua após a publicidade

➡️ Craque Neto crava títulos do Corinthians em 2025 e provoca o Flamengo; veja

Detentora dos direitos de transmissão do Paulistão, e agora também do Campeonato Brasileiro, a Record exibe os jogos aos domingos, às 18h30. No último domingo (3), a emissora transmitiu a vitória do Palmeiras sobre o Guarani por 4 a 1. Para não concorrer com a audiência das partidas, a Band trocou o horário do Apito Final às 21h.

Neto comandou o Apito Final no último domingo, em programa que teve a presença de Oscar Roberto Godói. O ex-árbitro também será presença confirmada todas as segundas-feiras no "Donos da Bola", outra atração esportiva comandada pelo ídolo do Corinthians na emissora. O responsável pelas análises de arbitragem na Band até 2024 era Sálvio Spínola, que acertou com a Record.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Neto recusa propostas e renova com a Band

No fim do ano passado, Neto renovou com a Band até 2028. Antes, o apresentador recebeu propostas de SBT e Amazon Prime Video, mas preferiu ficar na emissora onde trabalha desde 2007. O ex-jogador do Corinthians também atua como comentarista em transmissões esportivas do canal.