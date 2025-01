Craque Neto crava títulos do Corinthians em 2025 e provoca o Flamengo; veja

De férias nos Estados Unidos, o ex-jogador Neto usou as redes sociais para cravar os títulos do Corinthians na temporada. Segundo o ídolo do Alvinegro, o clube vai conquistar Libertadores, Copa do Brasil e Paulistão. Além da previsão para o time paulista, o apresentador aproveitou para provocar o Flamengo, que perdeu para o Boavista.

- O Fabinho Soldado foi um dos maiores responsáveis pela permanência do Corinthians na 1ª divisão e disputar a Libertadores e Copa do Brasil em 2025. Agora tirou o Fagner, que ganhava uma fortuna. O Corinthians esse ano ganha Libertadores, Copa do Brasil e Paulistão. E vai lutar pelo Campeonato Brasileiro - comentou Neto.

- É verdade que o Flamengo perdeu para o Boavista? O Flamengo perdeu na estreia do Carioca, o Botafogo também perdeu... Que fase que está o Flamengo, hein. "Ah, mas jogou com os reservas, os titulares estão na Flórida". A camisa é do Flamengo, não é? Foi o Flamengo que jogou, né? Então tá bom. Parabéns ao Boavista - completou.

Jogos de Corinthians e Flamengo

O Corinthians estreia na temporada nesta quinta-feira (16), contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista. O Flamengo pega o Madureira na segunda rodada do Cariocão, na quarta-feira (15), e no próximo fim de semana faz amistoso contra o São Paulo, na FC Series, nos Estados Unidos, com a equipe principal.