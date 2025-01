Pentacampeão recusa proposta para fazer programa ao lado de Renata Fan na Band

A emissora Band ainda busca um novo nome para substituir a ausência de Denílson, recentemente contratado pela Globo, na programação esportiva. O ex-jogador Vampeta foi procurado pelo canal, mas recusou a proposta de realizar o programa "Jogo Aberto", ao lado da apresentadora Renata Fan.

De acordo com a apuração do portal "F5", da "Folha de São Paulo", o pentacampeão mundial não tem o interesse de deixar o atual contrato com a "Rádio Jovem Pan". Vampeta é um dos destaques das transmissões esportivas do veículo e apresenta uma boa relação com a atual empresa.

Atualmente, o ex-jogador faz parte da grade de comentaristas das transmissões esportivas da rádio. Além disso, ele também participa dos programas "Canelada" e "Bate-Pronto", todos da Jovem Pan.

Vampeta na TV

A carreira de comentarista do ex-jogador começou no programa Band Mania, exibido durante a Copa do Mundo de 2010. A atração também revelou o companheiro Denílson na TV. Após a passagem pela atração, Vampeta participou da programação da TV Gazeta, onde participou de Mesa Redonda sobre futebol nas noites de domingo. Em 2015, ele aceitou a proposta da Rádio Jovem Pan, e lá ficou pelos últimos 9 anos.

O pentacampeão é o segundo ex-jogador que se recusa a participar da programação da Band. Além dele, Paulo Nunes também não aceitou o convite da emissora para substituir a ausência de Denílson. Sem a presença de um nome forte no futebol, o programa Jogo Aberto tem caído de audiência, tendo marcado apenas 3 pontos, na Grande São Paulo, ficando atrás do SBT no horário.

