Eric Faria detona atitude da CBF em anúncio de Ancelotti na Seleção Brasileira: ‘Tosco’

O anúncio de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira não foi isento de critícas. O italiano foi oficializado como técnico do Brasil nesta segunda-feira (12). Na bancada do "Seleção Sportv", Eric Faria detonou a forma como a CBF anunciou o comandante do Real Madrid. Para o jornalista, a atitude da entidade não condiz com o tamnho da contratação.

- A gente tá em 2025, com a tecnologia explodindo e a gente teve um anúncio tosco de um técnico espetacular chegando para dirigir a Seleção Brasileira. Imagina isso na mão de alguém que saiba fazer comunicação audiovisual. A gente teve um anúncio tosco. Você não pode anunciar o Ancelotti para dirigir a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo dessa forma. Pega até mal - disse Eric.

A fala do comentarista teve o apoio de Felipe Melo. O jogador exaltou a contratação mas não deixou de pontuar que o anúncio deixou a desejar.

- Um treinador do porte do Ancelotti, sem dúvida um dos maiores da história. Um cara desse calibre tem que ter uma apresentação digna para as duas partes. Ele traz a esperança que vamos ver dias melhores na Seleção Brasileira. Ele conhece de atleta, sabe lidar com ser humano e eu não tenho dúvida que material humano ele tem. O principal para mim disso tudo é ele colocar no contrato que não pode ter interferência na convocação - afirmou o ex-jogador.

De acordo com o "Ge", o treinador vai receber € 10 milhões por ano, valor equivalente a R$ 63,2 milhões na cotação atual. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "Estadão". Apesar da cifra elevada, o contrato de Ancelotti cabe com folga no orçamento da entidade. A CBF fechou 2024 com R$ 1,5 bilhão em receitas e R$ 2,4 bilhões em caixa e aplicações financeiras. O salário anual do treinador representa apenas 4,2% da receita total de 2024 e 2,8% do que a entidade tem disponível em caixa.

📊 Comparativo direto:

Salário anual de Ancelotti : R$ 63,2 milhões

: R$ 63,2 milhões Receita CBF em 2024 : R$ 1,5 bilhão

: R$ 1,5 bilhão Previsão orçamentária para 2025 : R$ 2,25 bilhões

: R$ 2,25 bilhões Disponibilidade financeira (caixa + aplicações): R$ 2,4 bilhões

🏆 Bônus por título

Caso conquiste o hexa na Copa de 2026, Ancelotti ainda terá direito a um bônus de € 5 milhões (R$ 31,6 milhões). Mesmo com esse adicional, o custo total com o técnico seguiria abaixo de 1% da previsão orçamentária da CBF para 2025.

Carlo Ancelotti é o novo treinador da Seleção Brasileira (Foto: Josep Lago / AFP)