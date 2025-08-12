Gol contra em América de Cali x Fluminense viraliza: ‘Ridículo’

Fluminense e América de Cali se enfrentam, nesta terça-feira (12), na Colômbia, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na ocasião, o Tricolor abriu o placar do confronto com um gol contra inesperado da equipe adversária.

O lance aconteceu ainda no primeiro. O cronômetro marcava seis minutos, quando Samuel Xavier realizou uma cobrança de uma falta pelo lado esquerdo e lançou a bola para a área adversária. A investida do lateral tinha tudo para não apresentar riscos a defesa do América de Cali. Contudo, em um ato de completo desentrosamento do time colombiano gerou o gol tricolor.

O zagueiro Yerson Candelo foi recuar a bola para o goleiro Jorge Soto, que se encontrava avançado no lance. Com a posição, a bola acabou indo para o fundo do gol. A jogada repercutiu rapidamente nas redes sociais, torcedores se mostraram surpresos com o cenário. Veja abaixo: