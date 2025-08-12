Argentinos repercutem atitude de Deyverson em Fortaleza x Vélez: ‘Chorando’

O Fortaleza ficou no empate sem gols com o Vélez Sarsfield, da Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, na noite desta terça-feira (12). Apesar de não vazar a meta adversária, o atacante Deyverson se envolveu em mais uma polêmica.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Quando a partida se encaminhava para o final, Deyverson fingiu dar um passe rápido e segurou o pé, na frente do jogador adversário. A atitude, no entanto, não agradou aos torcedores do Fortaleza, que entoaram gritos de ‘palhaço’ para o camisa 18.

Esta não é a primeira vez que Deyverson toma essa atitude jogando contra equipes argentinas. Na última temporada, quando ainda defendia o Atlético Mineiro, o camisa 9 fez o mesmo nas semifinais contra o River Plate.

continua após a publicidade

Após o lance, os torcedores argentinos repercutiram o lance. Confira.

Com esse resultado, o Fortaleza precisa vencer o jogo de volta para garantir a classificação para as quartas de final da Libertadores. A partida acontece na próxima terça-feira (19), às 19h (de Brasília), no Estádio José Amalfitani.

Como foi Fortaleza x Vélez pelas oitavas da Libertadores?

O jogo teve início movimentado, com chances para os dois lados. O goleiro Helton Leite, que fez sua estreia pelo Tricolor, defendeu finalização de Romero. Em resposta, Marinho recebeu de Breno Lopes e chutou, acertando a rede pelo lado de fora.

continua após a publicidade

Martínez tentou da entrada da área, mas mandou por cima. Apesar de ficar mais com a bola, o Tricolor acumulou erros de passe e não conseguiu passar pela defesa dos argentinos. Assim, os clubes foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

No 2º tempo, Renato Paiva promoveu a entrada de Kervin Andrade. O panorama do embate seguiu parecido, com domínio por parte do Leão. Em adendo, assim como na etapa inicial, a equipe errou passes em muitas ações ofensivas.

O Tricolor finalizou com Marinho, Kervin e Breno Lopes, sem sucesso. O Vélez chegou com Romero, que tentou completar passe de Machuca, mas o atacante não conseguiu o chute. Os argentinos adotaram uma postura defensiva e seguiram sem conceder gols.

Nos minutos finais, Matheus Rossetto foi expulso pelo segundo amarelo, após falta em Machuca. Assim, apesar dos esforços, o Fortaleza leva um 0 a 0 para a Argentina. O time precisará vencer ou avançar nos pênaltis para conseguir uma inédita vaga nas quartas.