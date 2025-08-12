Torcedores do São Paulo exaltam Rafael mas criticam zagueiro: ‘Agradece’

O São Paulo protagonizou um empate sem gols contra o Atlético Nacional, nesta terça-feira (12), na Colômbia, pelas oitavas de final da Libertadores. Na ocasião, o goleiro Rafael saiu como herói do resultado tricolor, ao defender uma penalidade. Por outro lado, o zagueiro Nahuel Ferraresi foi alvos de críticas.

As reações negativas referente ao camisa 32 aconteceram pelo fato dele ter sido o antagonista do confronto pelo lado Tricolor. Ferraresi marcou dois pênaltis durante a partida. O primeiro aconteceu durante a primeira etapa. O cronômetro marcava 11 minutos, quando o zagueiro colocou a mão na bola e bloqueou um chute adversário.

A segunda infração aconteceu aos 64 minutos. Desta vez, Ferraresi protagonizou uma entrada imprudente no atacante Morelos. O árbitro Gustavo Tejera não teve dúvidas em marcar a penalidade. Veja a repercussão abaixo:

O herói

Mesmo com as duas penalidades, o Atlético Nacional não conseguiu vencer o confronto dentro de casa contra o São Paulo. O nome do empate foi Rafael. Além de boas defesas ao longo da partida, o arqueiro do Tricolor também realizou uma defesa de pênaltis.

As duas penalidades foram cobradas por Cardona, camisa 10 do time colombiano. A primeira, o jogador do Alviverde jogou a bola para fora. Na segunda, o goleiro Rafael conseguiu buscar a cobrança no canto esquerdo. Veja a repercussão abaixo:

São Paulo x Atlético Nacional

Com o empate sem gols no primeiro jogo do confronto, nenhuma das equipes levam uma vantagem para a partida decisiva. Os times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (19), às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.

Uma vitória simples para qualquer lado classifica a equipe vitoriosa. Por outro lado, um novo empate leva a decisão da vaga para as quartas de final da Libertadores para os pênaltis.