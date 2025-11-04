Presença de jogador na lista de relacionados do Flamengo choca a web: 'Surpreendeu'

O Flamengo surpreendeu os torcedores com a presença do meia Jorge Carrascal entre os relacionados para a partida contra o São Paulo, válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a vitória contra o Sport, no final de semana, o jogador deixou o gramado do Maracanã, alegando dores na costela e era dúvida para o confronto desta quarta-feira (5). Após o anúncio, os internautas comemoraram o retorno do colombiano nas redes sociais.

No início da partida contra o Sport, o meia sentiu dores nas costas e pediu para ser substituído. Após a partida, Carrascal passou por uma ressonância magnética e os exames médicos do Flamengo apontaram para um edema ósseo na costela do colombiano. O resultado preocupou os torcedores rubro-negros para esta reta final da temporada.

No entanto, os internautas comemoraram a presença do meia colombiano entre os jogadores relacionados para a partida contra o São Paulo. Segundo um dos torcedores do Flamengo, a expectativa era que Carrascal ficasse alguns jogos fora. Confira abaixo.

Disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo encara o São Paulo, nesta quarta-feira (5), 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. A equipe comandada por Filipe Luís vai em busca dos três pontos para diminuir a vantagem para o líder Palmeiras.

Provável escalação do Flamengo para enfrentar o São Paulo

Com os retornos e os desfalques, o técnico Filipe Luís deve escalar o Flamengo com: Rossi; Varela (Royal), Léo Pereira, Danilo e Alex Sandro; Pulgar, Saúl (De La Cruz) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Samuel Lino.

