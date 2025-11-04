Fala de jogador do Flamengo sobre final com o Palmeiras viraliza: 'Tenho certeza'

A fala de um jogador do Flamengo sobre a final da Libertadores contra o Palmeiras repercutiu muito nas redes sociais nesta segunda-feira (3). Os clubes brasileiros vão se enfrentar em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro.

continua após a publicidade

Em coletiva no Ninho do Urubu, o lateral Varela falou sobre a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. O uruguaio disse que o Rubro-Negro tem pendências a resolver com o Verdão.

➡️Flamengo ou Palmeiras? Luxemburgo discorda de Casagrande sobre o favorito

- A LDU seria melhor para a gente, assim como o Racing seria melhor para eles (Palmeiras). Mas, o Flamengo tem algumas coisas pendentes daquela final no Uruguai. Vai ser uma final muito dura, mas com cabeça que podemos ganhar essa final — afirmou Varela.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, muitos torcedores repercutiram a fala de Varela sobre a final entre Flamengo e Palmeiras. Os rubro-negros ficaram empolgados com a declaração do uruguaio, que não estava no elenco em 2021, e alguns palmeirenses não gostaram. Veja os comentários abaixo:

Palmeiras e Flamengo vão fazer a final da Libertadores (Foto: GIlvan de Souza/Flamengo)

Veja repercussão da fala de Varela sobre Flamengo x Palmeiras

Como a final da Libertadores afeta o Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Palmeiras quanto Flamengo já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Flamengo tem 64 pontos, e o Palmeiras lidera com 65. Ambos têm oito partidas a jogar; cinco até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.