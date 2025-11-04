Com retornos importantes, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o São Paulo

O Flamengo finalizou, na manhã desta terça-feira (4), a preparação para a partida contra o São Paulo. Para o confronto na Vila Belmiro, em Santos, às 21h30 (de Brasília) de quarta-feira, o técnico Filipe Luís contará com retornos importantes, como Carrascal e Everton Cebolinha. Por outro lado, terá que lidar com baixas no time titular.

continua após a publicidade

➡️ Com torcedor ilustre, Flamengo apresenta ações para comemorar os 130 anos do clube

Carrascal, que se machucou na partida contra o Sport, se recuperou de dores na região da costela e fica à disposição. Apesar de viajar com o grupo para Santos, o jogador conta com uma atenção especial do departamento médico do Flamengo. O colombiano ainda sente desconforto no local, mas o avanço no tratamento de segunda para terça possibilitou a sua viagem com a delegação.

Já Cebolinha, que na última segunda-feira realizou trabalhos de finalização no Ninho do Urubu após o treino, está de volta. O atacante, desfalque nos últimos jogos, se recuperou de um problema no quadril e fica à disposição do técnico Filipe Luís.

continua após a publicidade

Cebolinha durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Alex Sandro, que na vitória por 3 a 0 diante do Sport ficou fora por controle de carga, também foi relacionado.

Desfalques no Flamengo

O Flamengo conta com três desfalques por questões médicas. Pedro, que se recupera de fratura no braço direito, segue fora. Léo Ortiz, que passa por tratamento no tornozelo direito, e Jorginho, que se recupera de lesão na coxa direita, também não jogam.

Suspensos, Bruno Henrique e Evertton Araújo ficam no Rio.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Provável escalação do Flamengo para enfrentar o São Paulo

Com os retornos e os desfalques, o técnico Filipe Luís deve escalar o Flamengo com: Rossi; Varela (Royal), Léo Pereira, Danilo e Alex Sandro; Pulgar, Saúl (De La Cruz) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Samuel Lino.

continua após a publicidade

Classificação do Brasileirão

A reta final do Brasileirão conta com uma disputa acirrada entre Flamengo e Palmeiras. Apenas um ponto separa as equipes na classificação, que conta com o time paulista na liderança (65 pontos). Ambos contam com um jogo a menos.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.