IA crava os resultados da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro guarda grandes emoções para os apaixonados por futebol. Com direito a disputa pela liderança, confronto direto na luta contra o rebaixamento e briga por uma vaga na Libertadores, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do 'X', cravar os resultados das partidas, que começam nesta quarta-feira (5).

Segundo a ferramenta, o Flamengo confirma o favoritismo contra o São Paulo, fora de casa, e soma mais três pontos na briga pela liderança do Brasileirão. Ainda assim, a equipe rubro-negra não assume o topo da tabela de classificação, já que o Palmeiras também vence o clássico contra o Santos, que acontece nesta quinta-feira (6).

A briga mais acirrada nesta altura do campeonato é a disputa por uma vaga na zona de classificação para a LIbertadores. De olho nisso, a IA cravou empate no clássico carioca entre Botafogo e Vasco, e na partida entre Fluminense e Mirassol, que se enfrentam no Maracanã.

Além da disputa na parte de cima da tabela, a ferramenta cravou os resultados das equipes que lutam contra o rebaixamento. Buscando um respiro nesta reta final do Campeonato Brasileiro, o Juventude vence o Sport, jogando longe de seus domínios, e o Vitória garante os três pontos contra o Internacional.

Veja as previsões para a rodada do Campeonato Brasileiro

Quarta-feira (05/11)

Sport 0 x 2 Juventude

Vitória 1 x 0 Internacional

Bragantino 1 x 2 Corinthians

Botafogo 1 x 1 Vasco

Grêmio 0 x 3 Cruzeiro

Atlético-MG 1 x 2 Bahia

São Paulo 1 x 3 Flamengo

Quinta-feira (06/11)

Fluminense 1 x 1 Mirassol

Ceará 2 x 1 Fortaleza

Palmeiras 2 x 0 Santos

