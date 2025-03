Em meio a diversas polêmicas na relação de Neymar e Bruna Biancardi, o casal tranquilizou os fãs ao pousar com a pequena Mavie para as redes sociais do atleta. O que chama atenção na foto é a mão do jogador, que na foto aparece enfaixada. O casal está aproveitando a pausa da Data Fifa na mansão de Neymar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Neymar, Mavie e Bruna Biancardi aproveitam praia no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução)

Lesionado, Neymar é cortado da Seleção

Apesar das incertezas sobre sua condição, o técnico Dorival Júnior incluiu o atacante na lista dos 23 convocados para os próximos compromissos da Seleção Brasileira: contra a Colômbia, no dia 20 de março, em Brasília, e contra a Argentina, no dia 25, em Buenos Aires.

No entanto, desde que foi substituído no segundo tempo das quartas de final contra o Red Bull Bragantino, o cenário positivo mudou drasticamente. E Neymar foi cortado da convocação por questões médicas.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians, Palmeiras e São Paulo têm primeira rodada do Brasileirão adiada; entenda

A lesão de Neymar é muscular, mas sem ruptura de fibras. Durante a semana, o atacante passou por tratamento e sessões de fisioterapia, sem participar dos treinos com o restante da equipe.

Seu último jogo pela Seleção ocorreu em 17 de outubro de 2023, quando sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na derrota por 2 a 1 para o Uruguai, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.