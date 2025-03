Em meio à crise com Neymar, Bruna Biancardi deixa Santos

Em meio a um momento conturbado na relação com o jogador Neymar, a influenciadora Bruna Biancardi resolveu deixar Santos. Grávida da segunda filha, a modelo viajou nesta terça-feira (18) para Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para ficar na mansão do camisa 10 do Peixe.

Nas redes sociais, Bruna registrou momentos de lazer durante a viagem. No meio das imagens compartilhadas pela influenciadora, é possível ver a piscina natural da propriedade e a presença do livro devocional "Uma Vida Abençoada", da autora Kelly Minter.

A decisão da modelo de deixar Santos acontece em meio a polêmicas envolvendo o nome de Neymar. Recentemente, o jogador foi acusado de ter se relacionado com uma mulher durante uma festa no interior de São Paulo. A informação foi compartilhada pelo portal "LeoDias".

Bruna Biancardi na mansão de Neymar na cidade de Mangaratiba (Foto: Reprodução/Instagram)

Nova traição de Neymar?

Os rumores de uma suposta infidelidade do jogador com Bruna Biancardi surgiram após o helicóptero do atleta ter sido flagrado em uma festa na cidade de Araçoiaba, no interior de São Paulo, no último dia 10. Posteriormente, em entrevista para o jornalista Leo Dias, uma mulher alegou ter se relacionado com o atleta na ocasião.

Em nota, a assessoria de Neymar afirmou que o jogador não estava presente na festa e que o veículo foi emprestado para amigos.