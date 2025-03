ESPN vence Sportv com sorteio da Libertadores e lidera TV paga

O sorteio da fase de grupos da Conmebol Libertadores e Sudamericana deu mais uma amostra do tamanho da popularidade dos torneios continentais entre os torcedores brasileiros. A ESPN, que exibe as competições, transmitiu ao vivo o evento da confederação sul-americana e teve grande resposta do público.

Durante a exibição da cerimônia, a ESPN liderou a TV paga com uma audiência 323% superior ao segundo colocado. No total, a emissora chegou a quase meio milhão de domicílios (Target Total Domicílios).

O ponto mais alto do evento, foi o momento do sorteio da Libertadores, principal torneio sul-americano de clubes. Todos os sete clubes brasileiros presentes na competição conheceram os adversários da primeira fase no evento. Tratam-se de Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Fortaleza e Bahia.

Por outro lado, o sorteio da Sudamericana definiu os futuros de Atlético-MG, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Vasco e Vitória na competição. Ambas as competições serão transmitidas pelos canais Disney.

Grupos da Libertadores

Grupo A

Botafogo (BRA)

Estudiantes (ARG)

Universidad del Chile (CHI)

Carabobo (VEN)

Grupo B

River Plate (ARG)

Independiente Del Valle (EQU)

Universitario (PER)

Barcelona de Guayaquil (EQU)

Grupo C

Flamengo (BRA)

LDU (EQU)

Deportivo Táchira (VEN)

Central Córdoba (ARG)

Grupo D

São Paulo (BRA)

Libertad (PAR)

Talleres (ARG)

Alianza Lima (PER)

Grupo E

Racing (ARG) Colo-Colo (CHI) Fortaleza (BRA) Atlético Bucaramanga (COL)

Grupo F

Nacional (URU)

Internacional (BRA)

Atlético Nacional (COL)

Bahia (BRA)

Grupo G

Palmeiras (BRA) Bolívar (BOL) Sporting Cristal (PER) Cerro Porteño (PAR)

Grupo H

Peñarol (URU) Olimpia (PAR) Vélez (ARG) San Antonio Bulo-Bulo (BOL)

Grupos da Sul-Americana

Grupo A

Independiente - ARG

Guaraní - PAR

Nacional Potosí - BOL

Boston River - URU

Grupo B

Defensa y Justicia - ARG

Universidad Católica - EQU

Cerro Largo - URU

VITÓRIA

Grupo C

América de Cali - COL

Huracán - ARG

Racing - URU

CORINTHIANS

Grupo D

GRÊMIO

Godoy Cruz - ARG

Sportivo Luqueño - PAR

Atlético Grau - PER

Grupo E

CRUZEIRO

Palestino - CHI

Unión de Santa Fé - ARG

Mushuc Runa - EQU

Grupo F

FLUMINENSE

Unión Española - CHI

Once Caldas - COL

San José - BOL

Grupo G

Lanús - ARG

VASCO DA GAMA

Academia Puerto Cabello - VEN

Melgar - CHI

Grupo H

ATLÉTICO-MG

Caracas - VEN

Cienciano - PER

Deportes Iquique - CHI