A jornalista Ana Thaís Matos criticou a postura da Conmebol em relação ao tema racismo durante o sorteio das copas Libertadores e Sul-Americana de 2025. Durante o programa "Seleção Sportv", dos canais Globo, a comunicadora detonou a postura de Alejandro Domínguez, presidente da entidade, ao tratar das práticas racistas vista na competição.

Para Ana Thaís Matos, o discurso visto na cerimônia do sorteio das competições sul-americanas não é o suficiente. Ela ainda mandou um recado para os presidentes dos clubes brasileiros e detonou a fala polêmica de Alejandro Domínguez, na zona mista do evento, que foi tratada como racista.

- Tenho muita vergonha se algum presidente de um clube brasileiro estiver usando o caso de racismo contra o Luighi e a manifestação da Leila para surfar nessa onda dentro da Conmebol. Mas não no sentido de lutar contra o racismo, mas sim, com a intenção de se aproximar da entidade Eu quero acreditar que isso não esteja acontecendo. Porque é o que estava parecendo ontem nas conversas dentro dos bastidores - iniciou a jornalista, antes de completar.

- A luta contra o racismo não é uma causa só da Leila. Ou então, do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, enfim, é uma luta do Brasil. E a gente, como agente transformador, através do esporte, temos um papel fundamental de lutar contra o racismo, seja em qualquer esfera. A Conmebol não só, não luta contra, mas ela estimula que o racismo aconteça. Igual ela fez ontem, com o papelão do Alejandro Dominguez, eu fiquei com vergonha. Foi vergonhoso - concluiu.

Racismo na Conmebol

O combate contra práticas racistas em torneios organizados pela Federação existe há muito tempo. Nos últimos anos, a causa ganhou mais força. Durante a cerimônia do sorteio das copas Libertadores e Sul-Americana, a Conmebol protagonizou um discurso em tentativa de condenar o racismo presente nas competições.

Contudo, logo após discursar contra o preconceito, Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, realizou uma fala, que foi considerada racista. Ao ironizar a possível ausência de clubes brasileiros em competições da Federação, ele disse: "Isso seria como o Tarzan sem a Chita, impossível!".

A declaração não caiu bem entre os dirigentes dos clubes brasileiros. Com a repercussão negativa da fala, Alejandro se retratou publicamente e pediu desculpas pelo posicionamento.

Pronunciamento oficial de Alejandro Domínguez

"Em relação a minhas recentes declarações, quero expressar minhas desculpas. A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém. A Conmebol Libertadores é impensável sem a participação de clubes dos dez países membros.

Sempre promovi o respeito e a inclusão no futebol e na sociedade, valores fundamentais para a Conmebol. Reafirmo meu compromisso de seguir trabalhando por um futebol mais justo, unido e livre de descriminação."