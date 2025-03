O meia Gerson, do Flamengo, sentiu lesão muscular na vitória da Seleção Brasileira sobre a Colômbia por 2 a 1, na última quinta-feira (20), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Após o jogador deixar o gramado ainda no primeiro tempo, o jornalista Mauro Cezar Pereira criticou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Durante o programa "Canelada", da rádio Jovem Pan, o comunicador cogitou a possibilidade de Gerson não ter entrado em campo nas melhores condições físicas. Além disso, ele questionou o departamento médico da Seleção Brasileira, que deveria ter constatado a fagida do atleta antes da partida. A critica não foi direcionada apenas a CBF, mas também a outras Federações.

- É um caso que se repete. Vou falar aqui, mas não é só do Gerson, é um caso geral. Até que ponto um jogador, que tem a oportunidade na Seleção, mas ainda não é um cara que tem um lugar cativo ali (na convocação), não força a barra (física) para jogar um jogo como o de ontem. O Gerson já tinha sentido no Fla-Flu, mas foi para a partida. Então, é possível que o jogador tenha insistido para jogar - iniciou o jornalista, antes de completar.

- As Seleções não tem esse cuidado. De ver que o cara sentiu e não colocar o atleta para atuar. Eles vão lá e escalam. Não querem nem saber. As Federações são as cafetinas do futebol. Os clubes criam, na base, compram, pagam salário, bancam os jogadores, quando estes se machucam, e quando acontece na Seleção, os clubes ainda tem que correr atrás das contas com a Federação. Deveria ter uma indenização automática. E os clubes não se rebelam, não falo só do Brasil, mas sim do mundo inteiro - concluiu.

Lesão de Gerson

A participação do meia do Flamengo na atuação da Seleção Brasileira se limitou apenas a 28 minutos. Esta foi a minutagem que o jogador conseguiu se manter em campo antes de sentir uma forte dor na região da coxa esquerda. Após a partida, Rodrigo Lasmar, Diretor do Departamento Médico da Seleção Brasileira, atualizou o quadro do jogador.

- O Gerson saiu se queixando de uma dor na região posterior da coxa esquerda. Ele também vai conosco para fazer os exames de imagem e exames complementares. Assim que tivermos notícias, nós informaremos - declarou o Dr. Lasmar.

Como destacou Mauro Cezar Pereira, o meia já havia sentido um desconforto muscular na partida decisiva da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Na ocasião, Gerson foi substituído aos 40 minutos do segundo tempo ao apresentar desgaste físico em campo.