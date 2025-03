Ana Thaís dispara contra titular da Seleção: ‘Não aguento mais’

A comentarista Ana Thaís Matos, do Grupo Globo, não ficou nada satisfeita com o desempenho de um titular da Seleção Brasileira e do técnico Dorival Jr na vitória contra a Colômbia, por 2 a 1, na última quarta-feira, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No X, a jornalista fez críticas ao desempenho do Brasil.

- Mais sorte do que juízo. Pior que com esse resultado e os minutos finais de jogo, a comissão técnica seguirá falando que o time está evoluindo - afirmou.

Ana Thaís comentou, particularmente, a atuação do goleiro Alisson, titular da Seleção, que recebeu críticas: "Não aguento mais".

- Eu também não aguento mais o goleiro Alisson. "Aí ele é o melhor do mundo"… Por favor, me poupe.

Ana Thaís Matos, comentarista do Grupo Globo (Foto: Reprodução/Sportv)

Como foi Brasil x Colômbia

Com quatro atacantes, incluindo Raphinha e Vini Jr. dando a impressão logo no início de que estavam em noite inspirada, o Brasil começou sufocando a Colômbia. A dupla se movimentava bastante e com agilidade, e precisou de apenas cinco minutos para abrir o placar. Aos três, Raphinha fez lindo passe em profundidade para Vini Jr; o atacante invadiu a área e foi derrubado por Mojica. Pênalti, que Raphinha bateu rasteiro dois minutos depois, no canto direito, para tirar Vargas da foto e fazer 1 a 0.

Mas o panorama do jogo começou a mudar a partir dos 20 minutos. A metade final do primeiro tempo foi de maior volume de jogo dos visitantes, ainda que sem ameaçar claramente o gol de Alisson. Mas, quando teve uma oportunidade, igualou o marcador: aos 40, com Luis Díaz.

Dorival Jr conversa com Alisson em Brasil x Colômbia (Foto: Evaristo Sá/AFP)

O jogo voltou equilibrado no segundo tempo, com o Brasil tentando ter a iniciativa de jogo e a Colômbia procurando jogar no erro da Seleção. E foi na base da vontade, e apenas da vontade, que o time foi para cima. O gol, porém, teimava em não sair. Até que, aos 53, Vini Jr bateu de fora da área, mandou no canto esquerdo e fez o Mané Garrincha explodir de alegria.