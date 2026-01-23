Post de jogador do Flamengo agita torcedores nas redes sociais: 'Volta logo'

Após realizar uma cirurgia no calcanhar esquerdo, o meia Saúl interagiu com os torcedores do Flamengo e virou assunto nas redes sociais, nesta sexta-feira (23). Através de sua conta pessoal no "X", o jogador espanhol respondeu ao comentário de uma internauta e compartilhou detalhes de sua recuperação.

Desde sua chegada ao clube carioca, Saúl vem compartilhando momentos marcantes com os torcedores em suas redes sociais. No entanto, o meia teve que se ausentar por conta da cirurgia no calcanhar e não publicava nada desde o dia 10 de dezembro. Nesta sexta-feira (23), uma torcedora do Flamengo pediu para o espanhol voltar a se manifestar no "X" e foi prontamente atendida pelo jogador, que postou uma foto durante o período de recuperação.

A publicação logo repercutiu entre os torcedores do Flamengo, que encheram o post de comentários desejando boas energias ao camisa 8. Vale destacar que a cirurgia foi realizada para corrigir um problema médico que causava dores há cerca de três meses em Saúl. Confira abaixo a reação dos internautas.

O procedimento aconteceu no dia último dia 9 de janeiro e o prazo para retorno é de dois a três meses, dependendo da evolução do jogador. Com isso, Saúl só voltará a atuar depois do Campeonato Carioca e com o Brasileirão em andamento. Ele também está fora das decisões da Supercopa do Brasil, contra o Corinthians, e da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús, da Argentina.

Saúl abre o coração sobre adaptação e exalta torcida do Flamengo

Texto por: Lucas Bayer e Maurício Luz

Saúl chegou ao Flamengo em junho de 2025 e, em poucos meses, já viveu momentos especiais com a camisa rubro-negra. O jogador espanhol conversou exclusivamente com o Lance!, em um bate-papo que contou com bastidores da vinda do meia ao clube carioca, planos para o futuro e, claro, sua forte relação com a torcida rubro-negra.

A decisão por mudar a trajetória de sua carreira e jogar em outro continente não foi fácil. Entretanto, com o apoio de companheiros e de torcedores do Flamengo, Saúl e sua família se adaptaram rapidamente à rotina carioca.

— A verdade é que foi uma mudança muito grande na minha vida. No fim das contas, tive um filho carioca, algo que eu nunca imaginava. E a verdade é que as mudanças no começo são muito difíceis. É verdade que, a cada dia, você se sente mais à vontade, mais em casa, e, sobretudo, muito agradecido a toda a torcida, ao clube, especialmente aos meus companheiros e ao treinador, por me fazerem sentir em casa. E, pouco a pouco, vamos nos adaptando a tudo — iniciou Saúl.

— O que eu mais gostei foi das pessoas. Desde o primeiro dia em que cheguei aqui, ainda hospedado em um hotel, as pessoas, mesmo sem me conhecerem, trataram a mim e à minha família muito bem. Muito próximas, sempre tentando ajudar. E, como eu disse, meus irmãos, que estavam aqui no começo, desciam às cinco da manhã para jogar futebol na praia com pessoas que os convidavam. E não é fácil, sem conhecer ninguém, que te convidem para jogar, para treinar e para estar com eles. Então, o que eu mais gosto é das pessoas. São muito próximas, muito carinhosas, e gosto dessa humildade que têm para se comunicar — completou.

Diante do carinho dos brasileiros e da adaptação de sua família, Saúl, que tem contrato até o fim de 2028, cogita permanecer no Flamengo por muitos anos, e adotar o Rio como sua segunda casa.

Saúl comemora o título da Libertadores (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

