O Flamengo aguarda a resposta do West Ham, da Inglaterra, à proposta pelo meia Lucas Paquetá. A oferta rubro-negra, que gira em torno de 40 milhões de euros (R$ 240 milhões), foi oficializada na terça-feira (20). Internamente, o clima é de otimismo por parte da diretoria do clube carioca.

Entre o Flamengo e Lucas Paquetá está tudo certo. As partes têm acordo por um contrato de quatro anos. O desafio, agora, é convencer o clube inglês a liberar o jogador de imediato. Inicialmente, o West Ham demonstrou estar disposto a liberar o brasileiro apenas no meio do ano, quando termina a temporada europeia.

Outro desafio aos rubro-negros é o valor da proposta. Afinal, se por um lado o Flamengo propõe a compra por 40 milhões de euros, que seria a contratação mais cara da história do clube, por outro, os ingleses pedem cerca de 45 milhões de euros (R$ 283,5 milhões). Diante deste cenário, o Rubro-Negro confia que o desejo do jogador pode pesar a seu favor nas tratativas.

Flamengo aguarda resposta do West Ham por Paquetá (Foto: Vincent Carchietta/AFP)

Antes do clássico com o Vasco, José Boto, diretor de futebol rubro-negro, detalhou os avanços nas negociações, mas também chamou a atenção para os altos valores envolvidos.

— Temos tido avanços significativos, embora é uma negociação muito difícil, de jogadores com patamar muito grande. Vamos ter que ter alguma paciência, não é como "football manager". Há muitas coisas envolvidas porque nós como um clube brasileiro pagamos parcelado, todos os clubes pagam parcelado. Há uma série de negociações, de tratativas a ser feitas, que demoram o seu tempo, não o que gostamos. Queríamos ter o Paquetá já aqui. Mas queremos muito que ele venha. O principal entrave é financeiro, estamos a falar de verbas muito altas — comentou Boto, em entrevista ao "SporTV".

Flamengo tem otimismo pelo retorno de Lucas Paquetá

A diretoria do Flamengo vê a vontade de Paquetá como fator fundamental na negociação. Garoto do Ninho, o meio-campista já externou aos ingleses o seu desejo de acertar com o clube brasileiro. O jogador, inclusive, está convencido a retornar ao seu país, deixando ofertas de europeus em segundo plano.

O técnico Filipe Luís, inclusive, abordou a relação do jogador com a torcida.

— Nosso elenco está muito forte, então, realmente, os jogadores que entram tem que ser os jogadores. O Paquetá é um jogador do West Ham, então enquanto ele for jogador do West Ham, respeito absoluto pelo clube que ele pertence agora. Mas sabemos de todo o amor que a torcida tem por ele — comentou o treinador, após a vitória diante do Vasco.

Revelado em 2016, Paquetá era tratado como uma das grandes joias da base do Flamengo. Em 2017, ganhou espaço no time titular, sendo um dos principais pilares da equipe. Com 96 jogos com a camisa rubro-negra, foi negociado com o Milan, da Itália, no início de 2019.

Paquetá com a camisa do Flamengo (Foto: Reginaldo Pimenta/Raw Image /Lancepress!)

Flamengo no mercado em 2026

Se fechar a contratação de Lucas Paquetá, o Flamengo contará com três reforços no início do ano. Neste mês, o clube anunciou as chegadas do zagueiro Vitão e do goleiro Andrew.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.