Baixo holofote, alto impacto: Pulgar inicia temporada em alto nível no Flamengo

O Flamengo conta com um elenco repleto de estrelas, que, muitas das vezes, contam com grande atenção da mídia e dos torcedores. Outros atletas, entretanto, estão mais acostumados com o baixo holofote, mas com grande impacto na equipe. Esse é o retrato de Erick Pulgar no time carioca. Um dos principais pilares da equipe em 2025, o volante chileno começou a temporada em alto nível com a camisa rubro-negra.

Titular contra o Vasco na quarta-feira, na vitória por 1 a 0, o meio-campista teve uma grande atuação no Maracanã. Apesar do pouco tempo de treinamento, uma vez que o Flamengo antecipou a estreia do time principal, Pulgar demonstrou muita intensidade em campo, fechando as linhas e antecipando os passes adversários.

O camisa 5 do Flamengo deu 78 toques na bola, com dois passes decisivos no ataque. Já na defesa, o volante deu duas interceptações e recuperou três bolas.

Pulgar durante Flamengo x Vasco (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Perfil discreto exemplifica identidade de Pulgar com a camisa do Flamengo

É verdade que Pulgar é um dos jogadores mais discretos do Flamengo no cotidiano, com poucas entrevistas e interações fora de campo. Mas, apesar de não ser um atleta com highlights de dribles e gols, por exemplo, é referência na marcação, e constantemente é exaltado pelos torcedores por essa característica.

Em dias de jogos do Flamengo, principalmente no momento em que os nomes dos jogadores são anunciados pelos torcedores antes do começo do jogo, os rubro-negros cantam uma música em alusão ao atleta e sua forte marcação: "Pulgar é mau, pega um, pega geral".

Durante a disputa do Mundial no final de 2025, Pulgar disse que recebe a homenagem dos torcedores com carinho, mas brincou sobre a canção.

- Eu recebo como um carinho. Acho que a música não é das melhores (risos), mas sinto o carinho deles, e isso me deixa feliz no dia a dia também - comentou Pulgar.

Pulgar é peça fundamental no time de Filipe Luís

Atualmente, Pulgar é titular absoluto na equipe rubro-negra. Com o camisa 5 em ação, outros titulares, como Jorginho e Arrascaeta, além dos próprios atacantes, contam com grande liberdade no setor ofensivo, sabendo que contarão com a presença do chileno na contenção em caso de contra-ataque.

A expectativa do torcedor rubro-negro é de que, assim como foi em 2025, Pulgar seja fundamental para o Flamengo seguir no caminho das vitórias e, consequentemente, dos títulos.

Números de Pulgar com a camisa do Flamengo

Jogos - 143 Gols - 3

Títulos de Pulgar pelo Flamengo

Libertadores – 2022 e 2025

Copa do Brasil – 2022 e 2024

Campeonato Brasileiro – 2025

Campeonato Carioca – 2024 e 2025

Supercopa do Brasil – 2025

Copa Challenger – 2025

Derby das Américas – 2025

