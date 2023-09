Após o título do São Paulo, batendo o Flamengo na final da Copa do Brasil, muitos torcedores permaneceram nos arredores do Morumbi para comemorar o feito do clube. A fim de dispersar as pessoas, a PM acabou entrando em alguns confrontos, e utilizou de bombas e gás de pimenta para isso. Para o jogo, foi montada uma barreira para organizar um perímetro na região do estádio, na qual somente passariam credenciados ou portadores de ingresso.