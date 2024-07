Polícia Civil confirma agressão de presidente do Corinthians em torcedor do Cruzeiro

Augusto Melo é presidente do Corinthians (Foto: Jose Manoel Idalgo/Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 23:38 • Belo Horizonte (MG)

João Daniel, torcedor do Cruzeiro de 40 anos, foi até à Polícia prestar queixa contra o presidente do Corinthians, Augusto Melo. João registrou Boletim de Ocorrência na delegacia do estádio, neste domingo (7), durante o jogo entre as equipes, pelo Brasileirão. A Polícia Civil confirmou a agressão atráves das imagens de segurança do estádio.

O delegado de plantão da partida, Guilherme da Costa Oliveira Santos, explicou a situação que ocorreu com a denúncia. O policial civil afirmou que as imagens de segurança do Mineirão confirmaram que a agressão de fato ocorreu.

Guilherme contou que após a denúncia, a polícia civil foi atrás de Augusto Melo no vestiário. A primeira informação foi de que o presidente já havia deixado o estádio. A equipe pediu para que isso fosse confirmado ao mesmo tempo que checava as imagens do circuito interno do estádio para identificar ou não a agressão.

As filmagens confirmaram a evasão de Augusto Melo e também a agressão ao torcedor do Cruzeiro. João Daniel realizou exame de corpo delito e a Polícia Civil vai seguir investigação para definir a gravidade da ação do presidente do Corinthians.

- A denúncia é de lesão corporal leve. Ou, dependendo do laudo (o torcedor realizou exame de corpo de delito), tem que ver se enquadra como vias de fato. Mas, independentemente do tipo em si, seria um Termo Circunstanciado de Ocorrência - disse Guilherme da Costa Oliveira Santos.

VERSÃO DE JOÃO DANIEL:

Em entrevista à Itatiaia, o torcedor detalhou o acontecimento. João Daniel fará exame de corpo delito.

- Meu nome é João Daniel, tenho 40 anos, frequento o Mineirão desde os 4, 5 anos. Estava no camarote com o meu filho. No fim do jogo, fui comprar um suco para ele nos bares, quando veio o presidente do Corinthians, acompanhado por uma série de seguranças, uns 10 ou 12, as câmeras podem mostrar. Eles estavam passando quando a nossa torcida começou a zoar, eu entrei na brincadeira. Disse que ele seria o presidente do rebaixamento. Ele se dirigiu a mim e me deu um soco na região malar (região próxima ao olho). Eu não reagi e vou prestar queixa contra ele - contou João.

NOTA OFICIAL DO CORINTHIANS:

- O presidente do Corinthians, Augusto Melo, foi hostilizado por torcedores do Cruzeiro na saída do camarote do Mineirão. Após uma discussão, a equipe de segurança do clube interviu para proteger o presidente e os outros membros da diretoria e staff, afastando alguns cruzeirenses mais exaltados - publicou o Corinthians.