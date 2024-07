Torcedores do Botafogo reagem à expulsão de Igor Rabello: ‘É muito Fogão!’

Igor Rabello foi expulso na partida contra o Botafogo depois de um a falta em Luiz Henrique. (Foto:Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 21:38 • Rio de Janeiro

A partida entre Botafogo e Atlético-MG marcou o reencontro de Igor Rabello com a torcida botafoguense. O que para muitos poderia significar um medo de 'Lei do Ex', para os alvinegros, não foi de todo ruim. Pela segunda vez, o jogador, que é cria do Gloriso, foi expulso pelo Galo contra o seu ex-clube.

Em 2019, o jogador também foi expulso em uma partida contra o Botafogo. Na web, internautas comentaram a expulsão do zagueiro e agradeceram pela aquela "ajudinha" na partida logo no início do primeiro tempo.

Confira abaixo algumas publicações de torcedores do Botafogo sobre a expulsão de Igor Rabello: