Rafael Paiva comandou o Vasco na vitória contra o Internacional (Gabriel Rosa Machado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 21:27 • Rio de Janeiro

Neste domingo (7), Internacional e Vasco se enfrentaram na partida que marcou a reabertura do Estádio Beira-Rio, após mais de 70 dias interditado pelos danos causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Quebrando um tabu de 5 anos, o Cruzmaltino levou a melhor com gols de Adson e Lyncon, na vitória por dois a um.

O Vasco da Gama é o segundo time que mais pontuou no Brasileirão, desde que Rafael Paiva assumiu o comando do clube, são dez no total. Com o interino, o Cruzmaltino sofreu cinco gols e marcou dez, somando três vitórias e um empate, em cinco jogos.

O próximo compromisso do Vasco de Rafael é Paiva é no meio de semana contra o Corinthians, em São Januário. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Até o momento, Rafael Paiva segue sendo o técnico interino do Vasco enquanto um treinador oficial não é anunciado no cargo. A expectativa de muitos torcedores é que o técnico do sub-20, assuma oficialmente o comando do Gigante da Colina.

Com o resultado, o Vasco subiu para a 13ª colocação na tabela do Brasileirão e alcançou os 17 pontos.

