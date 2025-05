PM que baleou jornalista esportivo no Rio vira réu por tentativa de homicídio

A Justiça acatou a denúncia feira pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) contra o policial militar reformado Carlos Alberto de Jesus por tentativa de homicídio qualificado. Com isso, ele se tornou réu por efetuar disparos contra o jornalista Igor Melo e o motociclista Thiago Gonçalves em fevereiro deste ano.

O MPRJ já havia pedido a prisão do PM, mas ele seguirá em liberdade até o julgamento. Já a mulher do agente de segurança, Josilene da Silva Souza, também foi denunciada por falso testemunho ao acusar a dupla de ter roubado um celular.

Ao LANCE!, o comunicador, contratado em abril pela "Rádio Craque Neto", desabafou sobre o caso. Igor também estuda buscando formação na área e administra um perfil focado na cobertura do Botafogo.

- Essa notícia chega no momento em que a minha esperança estava quase "indo para o espaço". Eu já não tinha muita esperança de que a justiça fosse realmente feita, de que realmente ele fosse penalizado pelo crime que ele cometeu, porque ele cometeu um crime. Eu não cometi crime nenhum, mas eu terminei preso e ele não. Mas a gente sabe que existe justiça para uns, em alguns casos. Acho que para o meu caso ela agiu muito rápido - celebrou Igor, após a notícia.

- Ela (a notícia) reacende essa chama de experiência do meu coração que já estava se apagando, já estava desistindo, já estava quase deixando para lá. Mas hoje essa notícia que me reanimou, não só para o caso, mas como para a vida também - concluiu.

Relembre o caso de Igor Melo e o PM

Igor Melo foi baleado na madrugada do dia 24 de fevereiro após ser confundido com um criminoso ao sair do local onde trabalhava, na Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele é responsável pela página "Informe Botafogo" e foi contratado pelo ex-jogador Neto para sua emissora de rádio.