O Goytacaz conquistou neste domingo (07), o título da Série B2 do Campeonato Carioca ao golear o Macaé por 4 a 1 na partida de volta realizada no estádio Ary de Oliveira e Souza. Yuri de Carvalho, jogador que atua com uma tornozeleira eletrônica, foi o autor do último gol do jogo. O primeiro dele vestindo a camisa do clube do norte fluminense. A Série B2 da competição é o equivalente a quarta divisão do futebol do Rio de Janeiro. Na partida de ida, empate em 1 a 1

Atleta cumpre pena por tráfico de drogas

Além de Yuri, os outros gols do Goytacaz foram marcados por Lekinho, que balançou as redes do adversário por duas vezes, e Aranha ainda no primeiro tempo.

Yuri de Carvalho foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico pela justiça do Rio de Janeiro. Preso desde 2018, ele cumpriu pena na Casa de Custódia Dalton Crespo de Castro, em Campos, até ganhar o direito à progressão de regime em maio de 2025.

Na última quinta-feira (04), o Ministério Público do Rio (MPRJ) deu parecer favorável ao atleta, atendendo a um pedido da defesa, para que a tornozeleira eletrônica fosse retirada. O processo que corre contra Yuri de Carvalho está na Vara de Execuções Penais e ele tinha a expectativa de retirar o equipamento para a partida deste domingo (07), mas a decisão acabou não saindo.

Com isso, o atleta entrou em campo utilizando o equipamento cumprindo uma ordem judicial, mas foi pra casa com o título da competição.

Yuri de Carvalho marcou o primeiro gol dele pelo Goytacaz (Foto: Reprodução Cariocão TV)

