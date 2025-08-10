Cleber Xavier exalta elenco do Santos após virada sobre o Cruzeiro

O técnico Cleber Xavier fez questão de valorizar o elenco do Santos após a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, neste domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de admitir um desempenho abaixo das expectativas no primeiro tempo, o treinador ressaltou a reação da equipe na etapa final.

— Quero falar do grupo, da dedicação de todos, nos treinos também. Era um jogo difícil aqui no Mineirão, um dos líderes do campeonato. Tivemos que fazer algumas mudanças. Foi um grande segundo tempo. O primeiro foi muito abaixo, não conseguimos fazer o que queríamos — elogiou Xavier.

Sem entrar em detalhes sobre a pressão que vem sofrendo devido às oscilações no torneio, Cleber preferiu destacar a força coletiva mostrada diante do vice-líder da competição.

— A gente não joga sozinho. Jogamos contra alguém. Fizemos um primeiro tempo abaixo, tentamos corrigir algumas situações que nos fizeram ficar abaixo. O Cruzeiro fez uma marcação muito forte, não deixava a gente respirar. A gente tentou. Como não deu certo, partimos para uma outra ideia, com Caballero e Guilherme pelos lados, o Tiquinho como pivô, o Neymar por dentro e a entrada do Zé Rafael. Trouxemos os laterais de volta para o jogo também. Tivemos grandes chances. Poderíamos fazer mais gols até — analisou o treinador.

O comandante reconheceu que o Santos teve dificuldades antes do intervalo e poderia ter saído com um placar mais desfavorável, não fosse a boa atuação do goleiro Gabriel Brazão.

Ele também elogiou a atuação de Guilherme, autor de um gol e de uma assistência no Mineirão. O atacante iniciou pela ponta direita, mas foi deslocado para o lado esquerdo, posição onde afirma se sentir mais confortável.

— O Guilherme coloquei do lado direito para ter profundidade, onde o Cruzeiro tinha mais exposição. Ainda no primeiro tempo, puxei ele para a esquerda de volta. No segundo tempo, mantivemos a velocidade com o Caballero, que também fez um grande jogo. o Guilherme cresceu e tem nos ajudado, é o goleador do clube na temporada, voltou bem — explicou Cleber Xavier.

O resultado trouxe um respiro para Cleber Xavier, alvo de críticas da torcida nas últimas rodadas. Após a partida, o técnico fez questão de reforçar a confiança em seu trabalho e no potencial do grupo.

— Tenho que controlar meu trabalho, não o externo. Tenho que trabalhar e tentar de alguma forma. Não é fácil, carregamos uma situação que já vem, a pressão existe. Temos que trabalhar, acalmar os atletas e tentar fazer eles mentalmente fortes. Trazer esse equilíbrio. Não se faz um time em um estalo de dedos. Por isso valorizo o grupo, a entrega deles. Buscamos o equilíbrio, de fazer mais e tomar menos. Aconteceu contra Juventude e Cruzeiro. Agora é seguir o foco no trabalho. Nosso objetivo inicial é estar na primeira parte da tabela — finalizou.

Com o triunfo, o Alvinegro Praiano chegou aos 21 pontos, assumiu a 14ª colocação e abriu cinco de vantagem para o Vasco, que empatou com o Atlético-MG e permanece na zona de rebaixamento. O próximo compromisso santista será justamente contra a equipe carioca, no domingo, no Morumbis.