Drible de Neymar em Fabrício Bruno enlouquece web: ‘Aposentou’

Um drible do craque Neymar em Cruzeiro x Santos enlouqueceu os torcedores nas redes sociais. A partida terminou com vitória do Peixe por 2 a 1 no Mineirão, mas o destaque do jogo foi para esse lance do camisa 10 do Peixe.

No primeiro tempo, Fabrício Bruno testou com firmeza para abrir o placar depois de lindo cruzamento de Wanderson. Na segunda etapa, Guilherme empurrou para rede e empatou a partida para o Santos. Em mais uma jogada de Guilherme, ele enfiou uma bola espetacular para Caballero virar.

Apesar do bom jogo, nas redes sociais só dava um assunto: o drible de Neymar em Fabrício Bruno. Torcedores de vários times do Brasil enlouqueceram com o lance do craque em Cruzeiro x Santos.

Veja o drible de Neymar em Cruzeiro x Santos

Como foi o jogo

O Santos derrotou o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, neste domingo (10), no Mineirão, e conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na última rodada do turno. O atacante Guilherme, que voltava à equipe santista, foi o destaque da partida, com um gol e a assistência para Caballero, ambos no segundo tempo. Fabrício Bruno abriu o placar para a Raposa no primeiro tempo.

Depois de um início travado, o Cruzeiro, aos poucos, foi marcando presença no campo ofensivo e criando chances de gol. A melhor delas saiu aos 21 minutos, quando o lateral Kaiki cabeceou livre, à queima-roupa, e o goleiro Gabriel Brazão espalmou. Kaio Jorge quase aproveitou o rebote. A primeira chegada do Santos aconteceu apenas aos 31 minutos, num contra-ataque puxado por Neymar, que terminou com defesa de Cássio.

A pressão cruzeirense finalmente deu resultado aos 42 minutos. Depois do oitavo escanteio, Wanderson levantou a bola na área, e o zagueiro Fabrício Bruno cabeceou firme, para baixo, à direita de Gabriel Brazão. O Santos teve a chance de empatar três minutos depois, quando Neymar, livre na área, recebeu de Guilherme, mas chutou por cima do gol de Cássio.

O Peixe voltou com três alterações para o segundo tempo, com a entrada de Zé Rafael, Tiquinho Soares e Caballero, e conseguiu equilibrar as ações até igualar o placar, aos 16 minutos. Caballero cruzou da direita, e Guilherme apareceu livre na pequena área para concluir.

O Cruzeiro, no entanto, não demorou para reagir. Aos 19 minutos, Kaio Jorge chegou a marcar, mas o VAR chamou o árbitro Wilton Sampaio, que apontou falta de Matheus Pereira em Zé Rafael, no início do lance. O técnico Leonardo Jardim tentou melhorar o desempenho da equipe e colocou em campo Marquinhos, Matheus Henrique e Gabigol.

Mas quem voltou a marcar foi o Santos. Depois de lançamento de Gabriel Brazão, Guilherme achou Caballero livre na área para finalizar no canto esquerdo do goleiro Cássio, aos 43 minutos, e garantir a vitória fora de casa.