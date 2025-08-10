Guilherme vê vitória como ‘virada de chave’ para o Santos

O Santos conquistou uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, neste domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Protagonista do duelo, com um gol e uma assistência, Guilherme comemorou o resultado e valorizou o elenco santista, afirmando que o triunfo no Mineirão pode marcar uma mudança de rumo para a equipe.

— Mais um gol importante, um passe que acabou dando o gol para o Caballero, o primeiro dele. Dedico o gol para os meus filhos. Muito feliz. O primeiro tempo complicado, difícil, sabemos que é difícil jogar aqui, mas conversamos no segundo tempo, que foi outra coisa. Compactamos melhor o time e fizemos o gol quando tivemos a chance — disse à TV “Record”.

Santos vence o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, e alivia pressão

O camisa 11 destacou o empenho coletivo, especialmente na etapa final, quando o Santos conseguiu buscar a virada diante do vice-líder do campeonato.

— Trabalho em equipe. Agradecer também a torcida. Viramos a chave com a vitória de hoje. É uma resiliência de todos. É um grupo, o vestiário, passamos confiança. Ficar de fora é ruim, bom que pude voltar e ajudar. Está todo mundo de parabéns. Voltamos com o sorriso no rosto —

Com o triunfo, o Peixe chegou aos 21 pontos e abriu cinco de vantagem sobre o Vasco, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. O próximo compromisso santista será justamente contra a equipe carioca, no domingo, no Morumbis.

