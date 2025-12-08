menu hamburguer
Denílson monta seleção do Campeonato Brasileiro de 2025

Ex-jogador selecionou onze atletas e um treinador

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
04:20
Denílson analisou lance polêmico em Flamengo x Palmeiras (Foto: Divulgação)
imagem cameraDenílson montou seleção do Campeonato Brasileiro de 2025 (Foto: Divulgação)
O Campeonato Brasileiro de 2025 acabou, neste domingo (7), com o Flamengo campeão e Fortaleza, Ceará, Juventude e Sport rebaixados. Após o fim do torneio, o ex-jogador Denílson montou a seleção da competição nacional.

Durante o programa "Fechamento", dos canais Sportv, o atual comentarista apontou os onze melhores jogadores de cada posição do campeonato. Além disso, ele também elegeu o melhor técnico do torneio.

Na escalação, Denílson escolheu apenas dois jogadores do Flamengo, atual campeão. Tratam-se de Arrascaeta e Léo Pereira. O clube com mais representantes na lista foi o Cruzeiro, com Kaio Jorge, Lucas Silva e Fabrício Bruno.

O Palmeiras, vice-campeão da competição, teve a presença apenas de Vitor Roque. O Vasco, teve o mesmo número de jogadores do Flamengo, dois. Foram eles: Rayan e Paulo Henrique.

Com apenas um representante cada, Bahia, Mirassol e Santos também marcaram presença na lista de Denílson. Os jogadores escolhidos foram: Jean Lucas, Reinaldo e Gabriel Brazão. O técnico selecionado foi Rafael Guanaes, do Mirassol. Veja a lista completa abaixo:

Seleção do Campeonato Brasileiro por Denílson (Foto: Reprodução)
Seleção do Campeonato Brasileiro por Denílson (Foto: Reprodução)

Resultado do Campeonato Brasileiro

Classificados para a fase de grupos da Libertadores 2026: Flamengo (campeão), Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense

Classificados para os playoffs da Libertadores 2026: Botafogo e Bahia

Classificados para a Copa Sul-Americana 2026: São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético-MG, Santos e Corinthians

Rebaixados: Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport

Vale ressaltar, porém, que o título da Copa do Brasil, que concede vaga direta na fase de grupos da Libertadores, afetará as disputas continentais. Se Cruzeiro ou Fluminense vencerem, o Botafogo passará a ir direto para a fase de grupos da Liberta, enquanto o São Paulo se classificará para a principal competição continental. Além disso, o Vasco iria para a Copa Sul-Americana, o que também acontecerá se o Corinthians sair vitorioso na taça. Caso o Cruz-Maltino erga o troféu, nada mudará.

Yago Pikachu desaba no chão do Nilton Santos após rebaixamento do Fortaleza (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF/ Gazeta Press)
Yago Pikachu desaba no chão do Nilton Santos após rebaixamento do Fortaleza (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF/ Gazeta Press)

Tabela do Brasileirão 2025

TimePontosVitóriasSaldo de gols

Flamengo (1º)

79

23

+ 51

Palmeiras (2º)

76

23

+ 33

Cruzeiro (3º)

70

19

+ 24

Mirassol (4º)

67

18

+ 24

Fluminense (5º)

64

19

+ 11

Botafogo (6º)

63

17

+ 20

Bahia (7º)

60

17

+ 4

São Paulo (8º)

51

14

- 4

Grêmio (9º)

49

13

- 3

Bragantino (10º)

48

14

- 12

Atlético-MG (11º)

48

12

- 1

Santos (12º)

47

12

- 5

Corinthians (13º)

47

12

- 5

Vasco (14º)

45

13

- 5

Vitória (15º)

45

11

- 17

Internacional (16º)

44

11

- 13

Ceará (17º)

43

11

- 6

Fortaleza (18º)

43

11

- 15

Juventude (19º)

35

9

- 34

Sport (20º)

17

2

- 47

Resultados da última rodada

Mirassol 3 x 3 Flamengo
Fluminense 2 x 0 Bahia
Ceará 1 x 3 Palmeiras
Corinthians 1 x 1 Juventude
Santos 3 x 0 Cruzeiro
Sport 0 x 4 Grêmio
Vitória 1 x 0 São Paulo
Botafogo 4 x 2 Fortaleza
Atlético-MG 5 x 0 Vasco
Internacional 3 x 1 Bragantino

