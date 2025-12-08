Denílson monta seleção do Campeonato Brasileiro de 2025

O Campeonato Brasileiro de 2025 acabou, neste domingo (7), com o Flamengo campeão e Fortaleza, Ceará, Juventude e Sport rebaixados. Após o fim do torneio, o ex-jogador Denílson montou a seleção da competição nacional.

Durante o programa "Fechamento", dos canais Sportv, o atual comentarista apontou os onze melhores jogadores de cada posição do campeonato. Além disso, ele também elegeu o melhor técnico do torneio.

Na escalação, Denílson escolheu apenas dois jogadores do Flamengo, atual campeão. Tratam-se de Arrascaeta e Léo Pereira. O clube com mais representantes na lista foi o Cruzeiro, com Kaio Jorge, Lucas Silva e Fabrício Bruno.

O Palmeiras, vice-campeão da competição, teve a presença apenas de Vitor Roque. O Vasco, teve o mesmo número de jogadores do Flamengo, dois. Foram eles: Rayan e Paulo Henrique.

Com apenas um representante cada, Bahia, Mirassol e Santos também marcaram presença na lista de Denílson. Os jogadores escolhidos foram: Jean Lucas, Reinaldo e Gabriel Brazão. O técnico selecionado foi Rafael Guanaes, do Mirassol. Veja a lista completa abaixo:

Seleção do Campeonato Brasileiro por Denílson (Foto: Reprodução)

Resultado do Campeonato Brasileiro

Classificados para a fase de grupos da Libertadores 2026: Flamengo (campeão), Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense

Classificados para os playoffs da Libertadores 2026: Botafogo e Bahia

Classificados para a Copa Sul-Americana 2026: São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético-MG, Santos e Corinthians

Rebaixados: Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport

Vale ressaltar, porém, que o título da Copa do Brasil, que concede vaga direta na fase de grupos da Libertadores, afetará as disputas continentais. Se Cruzeiro ou Fluminense vencerem, o Botafogo passará a ir direto para a fase de grupos da Liberta, enquanto o São Paulo se classificará para a principal competição continental. Além disso, o Vasco iria para a Copa Sul-Americana, o que também acontecerá se o Corinthians sair vitorioso na taça. Caso o Cruz-Maltino erga o troféu, nada mudará.

Yago Pikachu desaba no chão do Nilton Santos após rebaixamento do Fortaleza (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF/ Gazeta Press)

Tabela do Brasileirão 2025

Time Pontos Vitórias Saldo de gols Flamengo (1º) 79 23 + 51 Palmeiras (2º) 76 23 + 33 Cruzeiro (3º) 70 19 + 24 Mirassol (4º) 67 18 + 24 Fluminense (5º) 64 19 + 11 Botafogo (6º) 63 17 + 20 Bahia (7º) 60 17 + 4 São Paulo (8º) 51 14 - 4 Grêmio (9º) 49 13 - 3 Bragantino (10º) 48 14 - 12 Atlético-MG (11º) 48 12 - 1 Santos (12º) 47 12 - 5 Corinthians (13º) 47 12 - 5 Vasco (14º) 45 13 - 5 Vitória (15º) 45 11 - 17 Internacional (16º) 44 11 - 13 Ceará (17º) 43 11 - 6 Fortaleza (18º) 43 11 - 15 Juventude (19º) 35 9 - 34 Sport (20º) 17 2 - 47

Resultados da última rodada

Mirassol 3 x 3 Flamengo

Fluminense 2 x 0 Bahia

Ceará 1 x 3 Palmeiras

Corinthians 1 x 1 Juventude

Santos 3 x 0 Cruzeiro

Sport 0 x 4 Grêmio

Vitória 1 x 0 São Paulo

Botafogo 4 x 2 Fortaleza

Atlético-MG 5 x 0 Vasco

Internacional 3 x 1 Bragantino