Pilhado defende Wesley e critica Filipe Luís após confusão em Flamengo x Vasco

O jornalista Thiago Asmar, mais conhecido como "Pilhado", criticou a postura de Filipe Luís ao tratar da confusão protagonizada pelo lateral Wesley no clássico contra o Vasco. O jovem jogador, de apenas 21 anos, foi destaque da vitória do Flamengo por 2 a 0 sob o rival, mas se envolveu em um embate com os jogadores adversários ao dar um passe de letra na reta final do confronto.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ Flamengo encerra negociações, e Lorran fica após desacordo com CSKA

Após o apito final, o treinador Filipe Luís repreendeu a atitude de Wesley durante entrevista coletiva no Maracanã. A postura do técnico foi detonada por "Pilhado", que defendeu o lateral e incentivou uma provocação saudável entre jogadores de clubes rivais.

- Pela primeira vez eu vou discordar do Filipe Luís. Quem me acompanha sabe o quanto eu admiro o trabalho dele. Porém, pra mim, não tinha que criticar o Wesley no final do jogo, falar que ele errou (ao provocar). Pra mim, ele não errou - iniciou o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

- Cansei dessa palhaçada. De jogador que faz coisa bonita com a bola ser criticado, enquanto tem jogadores, que estavam matando a bola pelo Vasco, queriam criar confusão com o Wesley. Quem está desrespeitando o clube são os próprios jogadores do Vasco. Que é um time ruim. Que não consegue fazer frente ao Flamengo. Os torcedores tem que cobrar mesmo, porque é constrangedor. Agora o garoto não pode se divertir? 'A mas ele provocou o adversário'. Azar - concluiu.

➡️ Cebolinha celebra gol em clássico e enaltece companheiro de Flamengo

Passe de letra de Wesley

A jogada plástica do jogador rubro-negro na reta final do jogo foi considerada desnecessária pelos jogadores do Vasco, que julgaram o gesto como falta de respeito. Philippe Coutinho e o lateral discutiram no gramado e trocaram empurrões. Nas arquibancadas, policiais e seguranças precisaram impedir uma tentiva de invasão de torcedores do Cruzmaltino ao gramado. Ainda em campo, Wesley pediu desculpa após o ocorrido.

continua após a publicidade

- Sobre a confusão, eu não sou de desrespeitar. Acho que futebol todo mundo sabe dar um passe virando uma cara, todo mundo faz uma graça, uma letra. Isso não é desrespeitar, é futebol. Eu me achei no momento de fazer aquilo, e eu fiz. Só que o Coutinho achou que foi desrespeito. Eu sou fã dele, já vi ele jogando na Seleção, ele tem vários 'passes virando a cara' também, e quando acontece com ele, devia estar bravo porque perdeu e veio descontar em mim. Só que eu fujo de confusão, sou tranquilo. Desculpa se desrespeitei o Vasco, não foi minha intenção - disse o jogador.

Wesley em confusão com jogadores do Vasco (Foto: Reprodução)

O que disse Filipe Luís?

- O jogo foi limpo, no minuto 95 aconteceu essa jogada que o Wesley pediu desculpa. Ele sabe que ele está errado. Eu adoro jovens, gosto que sejam abusados, que vão para cima, mas que não desrespeitem. Isso é normal, eu já fiz muito isso. Já estive na pele dele, a gente aprende. Normalmente são os jovens, eles vão passar por isso e vai dar confusão porque são clássicos - disse o comandante do Flamengo.