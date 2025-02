O Flamengo está invicto há oito jogos e, mesmo com a vantagem no placar no clássico contra o Vasco, pela décima rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã, os torcedores não deixaram de cobrar jogadores com uma atuação abaixo do esperado na partida. Foi o caso do novo camisa 10 rubro-negro, Arrascaeta.

continua após a publicidade

➡️ Pênalti a favor do Flamengo contra o Vasco divide opiniões na web

➡️ Paulo Nunes canta ao vivo e leva internautas aos risos em Flamengo x Vasco

Os donos da casa abriram o placar aos 30 do primeiro tempo, quando Zucarello derrubou Gonzalo Plata dentro da área cruz-maltino. O árbitro marcou o pênalti, e Bruno Henrique estufou as redes de Léo Jardim para fazer o único gol da partida. Mesmo com superioridade rubro-negra durante maior parte da partida, os torcedores comentaram a partida de Giorgian de Arrascaeta.

O novo camisa 10 jogou todo o primeiro tempo, mas não apareceu muito nas jogadas. Com uma melhora vascaína ao voltar do intervalo, Filipe Luís optou pela substituição do uruguaio para a entrada de Luiz Araújo. Depois da mudança, a equipe ainda ampliou o placar com gol de Cebolinha. A atuação discreta gerou críticas nas redes sociais. Confira os comentários:

continua após a publicidade

Gol anulado

Aos 39 minutos, o Flamengo chegou a marcar o segundo gol, com Plata, mas após análise do VAR, o lance foi anulado por impedimento.

Com a vitória, o Flamengo se isola na liderança da competição, com 20 pontos, e chega a oito jogos sem saber o que é perder. Agora, o Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (22), contra Maricá, a partir das 16h30 (de Brasília) pela última rodada do estadual.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte