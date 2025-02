O Flamengo venceu o Vasco por 2 a 0 neste sábado (15), pela décima rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã. Ao fim da partida, o técnico Filipe Luís falou sobre a atuação da equipe, e classificou o triunfo como “vitória com nota artística”. Além disso, comentou sobre a confusão envolvendo Wesley ao apito final.

O Rubro-Negro dominou a partida do início ao fim, e apesar do adversário ter crescido na segunda etapa, a equipe conseguiu ampliar o placar. Para Filipe Luís, foi um desempenho 'irretocável' do time da casa.

– Foi um grande jogo, uma vitória com nota artística, como um técnico meu (Jorge Jesus) costumava dizer. Os jogadores estão com um nível de confiança altíssimo, estão muito bem. Meu time está muito bem. Temos que manter nesse nível de humildade, concentração, porque a temporada nem começou ainda. Foi um grande primeiro tempo, dominou em todas as fases, com e sem bola. Pressão alta, quando teve que baixar o bloco, todo mundo desceu.

Ao fim do jogo, um princípio de confusão, entre Wesley e jogadores do Vasco, tomou conta de um clássico, até então, tranquilo. Payet fez a falta no lateral, Vegetti e Wesley bateram boca, que se estendeu para o resto do time. Queixa dos vascaínos foi por um possível desrespeito de Wesley devido a um passe de letra. Filipe Luís comentou o ocorrido, mas frisou que o Flamengo "venceu na bola".

– O jogo foi limpo, no minuto 95 aconteceu essa jogada que o Wesley pediu desculpa. Ele sabe que ele está errado. Eu adoro jovens, gosto que sejam abusados, que vão para cima, mas que não desrespeitem. Isso é normal, eu já fiz muito isso. Já estive na pele dele, a gente aprende. Normalmente são os jovens, eles vão passar por isso e vai dar confusão porque são clássicos. O jogo foi limpo, totalmente respeitoso, não posso dizer o mesmo do (clássico contra o) Botafogo. Respeito máximo pelos jogadores do Vasco. Vencemos na bola, o jogo foi todo na bola.

Jogadores na melhor forma física

Com o planejamento de poupar jogadores em jogos planejados, Filipe Luís vê o elenco do Flamengo em grande forma física.

– Esses jogadores já estão na melhor forma. Para mim é conseguir dosar para que eles possam chegar da melhor forma possível no Brasileiro - explicou.

Planejamento da temporada:

– Planejamos com duas semanas de adaptação, mas interrompemos para um jogo decisivo (Supercopa). Estou tentando dar minutos para todos os jogadores. No entendimento da preparação física alguns precisam de mais minutos. Não consegui dar sequência para o Cebolinha e Luiz Araújo, que vêm de lesões... Agora vem o jogo do Maricá, depois a semifinal, e vamos continuar usando todos os jogadores para chegar bem no Brasileirão. Não penso em um time titular. A temporada é longa. Temos alguns problemas por lesões, é natural que aconteça no futebol. Temos que saber respeitar os processos. Estou bem suprido com esse elenco. Depende muito também do plano de jogo, se eles correrem errado, tudo vai dar errado.

Com a vitória, o Flamengo se isola na liderança do Campeonato Carioca, com 20 pontos, e encara o Maricá, na última rodada, para confirmar o título da Taça Guanabara. A boal rola a partir das 16h30 (de Brasília), no Maracanã.

