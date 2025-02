Cebolinha marcou o segundo gol do Flamengo na vitória por 2 a 0 contra o Vasco na noite deste sábado (15), pela décima rodada do Campeonato Carioca. Após a partida, o camisa 11 comemorou o tento e relembrou o processo de recuperação da lesão no tendão de aquiles do tornozelo esquerdo, que o tirou dos jogos por mais de cinco meses.

continua após a publicidade

- Muita felicidade e gratidão a todos que me ajudaram neste momento, o mais difícil na carreira de um atleta. Foram quase seis meses de recuperação. Acho que esse gol foi para fechar esse ciclo. É muito especial, me dá mais confiança ainda. Espero que eu recupere a forma física o mais rápido possível, a técnica também. O gol dá muita confiança - afirmou.

Cebolinha comemorando gol pelo Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Elogios para Wesley

O gol de Cebolinha contou com a assistência de Wesley, que fez mais uma grande partida. O atacante elogiou o momento do companheiro e detalhou bastidores.

continua após a publicidade

- Eu falei: "meu irmão, o que tu tentar, vai dar certo". O nível de confiança é lá em cima. No jogo passado, ele tentou uma lambreta. Na hora que ele dominou a bola, eu disse "lambreta". Eu imaginei que ele ia dar a lambreta. Ele tem essa característica. Tá jogando muito, né? Fico feliz por ele. Ele é um trabalhador, trabalha com seriedade. Agradeci ele pela assistência. Ele me cobrou um pix ali (risos) pela assistência, mas ele tentou dois passes para o Bruno Henrique, que estava impedido, aí a bola sobrou para mim - brincou.

Como foi o jogo?

O Flamengo começou melhor no clássico, utilizando os dois pontas (Michael e Plata) como principais armas no ataque. Aos 27 minutos o árbitro marcou pênalti de Zuccarello em Plata. Bruno Henrique foi para a cobrança e não desperdiçou. O time de Filipe Luís voltou a balançar a rede aos 38', mas o VAR informou a Wagner do Nascimento Magalhães que houve impedimento na jogada. Sem poder de reação, o Vasco se manteve no campo defensivo durante toda a primeira etapa.

continua após a publicidade

Um episódio chamou a atenção pelo lado Cruz-Maltino. Antes mesmo do gol adversário, Léo Jardim e Vegetti discutiram em campo (João Victor separou os colegas). Em entrevista à TV Globo no intervalo, o goleiro afirmou que se tratou de uma discussão de jogo, "pelo bem do Vasco".

A conversa no vestiário do Vasco surtiu efeito no intervalo. Afinal, a equipe visitante começou a segunda etapa em outro ritmo, mais ligada em campo e ameaçando o gol de Rossi. Aos 17 minutos Vegetti cabeceou a bola no travessão, após cruzamento de Puma.

Com mudanças no Flamengo no decorrer da segunda etapa, o técnico Filipe Luís conseguiu equilibrar o jogo, com a sua equipe voltando a jogar um pouco mais no campo de ataque. Já na reta final da partida, Cebolinha ampliou o placar com um lindo chute no ângulo.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real