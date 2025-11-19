Número de times de cada Copa do Mundo; veja a evolução

Desde sua criação, em 1930, a Copa do Mundo passou por uma expansão contínua que moldou o formato, a competitividade e o impacto global do torneio. O que começou com apenas 13 seleções no Mundial rapidamente se transformou em um dos maiores eventos esportivos do planeta, reunindo nações de todos os continentes. Cada mudança no número de participantes refletiu não só a evolução do futebol, mas também transformações políticas, geográficas e comerciais que redefiniram o cenário esportivo mundial. O Lance! apresenta o número de times de cada Copa do Mundo.

Durante boa parte do século XX, o Mundial manteve-se restrito a poucos países, com forte predominância europeia e sul-americana. Com o crescimento de confederações emergentes, como África e Ásia, e a profissionalização de ligas em mercados antes periféricos, a FIFA foi gradualmente abraçando o caráter global que sempre desejou para a competição. A ampliação do número de vagas tornou-se inevitável — tanto por pressão esportiva quanto por razões econômicas e de visibilidade.

Essa evolução culmina, agora, no marco histórico de 2026. A edição organizada por Estados Unidos, México e Canadá abrirá espaço para 48 seleções, um novo formato que promete alterar a dinâmica da fase de grupos, aumentar o número de partidas e, sobretudo, intensificar o alcance do futebol mundial. Mas até chegar a esse ponto, o torneio percorreu um longo caminho.

Número de times de cada Copa do Mundo

Visão geral da expansão: fatores e marcos principais

A trajetória da Copa do Mundo pode ser resumida em grandes saltos: 13 seleções em 1930; o patamar de 16 equipes consolidado entre 1934 e 1970; a ampliação para 24 em 1982; a expansão para 32 em 1998; e o futuro formato com 48 equipes em 2026. Cada uma dessas mudanças foi motivada por uma combinação de fatores — globalização do futebol, surgimento de novas potências continentais, interesse comercial e pedidos crescentes de representatividade.

Além disso, a expansão sempre exigiu adaptações nos formatos. Grupos maiores, fases adicionais e aumento no número de jogos passaram a fazer parte da rotina do Mundial. O objetivo era equilibrar competitividade, logística e visibilidade, sem comprometer a qualidade técnica do torneio.

Como evoluiu o número de seleções (1930–2026)

O Mundial inaugural, em 1930, no Uruguai, contou com apenas 13 seleções convidadas. A edição seguinte, em 1934, estabeleceu o padrão de 16 equipes, que se manteve por décadas, apesar de oscilações pontuais — como 1938, com a retirada da Áustria por fatores políticos, e 1950, quando o pós-guerra reduziu o número de países participantes.

A mudança mais significativa veio em 1982, com o torneio na Espanha, que ampliou o número para 24 seleções. Essa transformação respondia ao crescimento da competitividade fora dos eixos tradicionalmente dominantes. Países africanos e asiáticos passaram a exigir presença maior, e a FIFA viu na expansão uma forma de fortalecer seu caráter global.

Em 1998, na França, o Mundial deu um passo decisivo ao adotar o formato de 32 seleções, modelo que vigorou por mais de duas décadas e se tornou um dos mais equilibrados da história. Essa estrutura ampliou a disputa, permitiu maior variação tática e consolidou a presença de seleções de todos os continentes.

Agora, em 2026, outro salto significativo: serão 48 seleções na fase final, o maior número já visto. O novo formato, ainda em processo de ajustes finos, aumentará o número de jogos e abrirá portas para mercados emergentes do futebol mundial. A promessa é de um Mundial ainda mais global — e, inevitavelmente, mais comercial.

Por que o número de seleções aumentou tanto?

A expansão do Mundial acompanha diretamente a evolução do futebol global. À medida que África, Ásia, Oceania e América do Norte fortaleceram suas estruturas, tornou-se insustentável limitar vagas quase exclusivamente a Europa e América do Sul. Além do aspecto esportivo, fatores comerciais também pesaram. Mais países envolvidos significam mais público, mais audiência e mais receitas de transmissão. A FIFA, com forte presença política em confederações emergentes, sempre viu na expansão uma oportunidade de reforçar sua influência global.

O crescimento também tem impacto direto no formato da competição. Ao ampliar vagas, a FIFA precisa ajustar calendários, criar novas fases e redesenhar o caminho das seleções para as oitavas e quartas de final. Em 2026, por exemplo, o torneio passará de 64 para 104 partidas, alterando o ritmo e as estratégias das equipes.

Impactos da expansão na Copa do Mundo e no futebol global

Ampliar o número de seleções traz efeitos que vão além da Copa do Mundo em si. Para países menores, a chance de jogar um Mundial é um catalisador de investimento interno, acelera projetos esportivos e fortalece a imagem internacional do futebol local. Para a FIFA, amplia mercados, diversifica públicos e ajuda a manter a hegemonia do torneio frente a outros eventos esportivos.

Por outro lado, a expansão gera debates sobre competitividade. Há quem argumente que mais vagas podem diluir a qualidade técnica, especialmente nas fases iniciais. Outros defendem que a diversidade e a imprevisibilidade são parte do charme moderno do Mundial, e que seleções emergentes já provaram ser competitivas.

Seja como for, o aumento para 48 seleções marca o início de um novo capítulo. O Mundial tende a ficar maior, mais abrangente e mais representativo — mas também exigirá adaptações de formato, calendário e logística. O certo é que, assim como aconteceu nas expansões anteriores, a mudança definirá uma nova era para a maior competição do planeta.

