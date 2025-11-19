menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (19/11/2025)

Veja os jogos televisionados desta quarta (19)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/11/2025
06:00
Flamengo x Fluminense
imagem cameraFreytes disputa a bola com Wallace Yan na partida entre Fluminense e Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (19), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A e B do Brasileirão e Champions League Feminina, entre outros campeonatos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 19 de novembro de 2025)

Brasileirão

Palmeiras x Vitória – 19h30 – Sportv e Premiere
Fluminense x Flamengo – 21h30 – Premiere
Grêmio x Vasco – 21h30 – Globo e Premiere
Santos x Mirassol – 21h30 – Globo e Premiere

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no Sportv

Jogos de hoje: o Palmeiras recebe o Vitória pelo Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Jogos de hoje: o Palmeiras recebe o Vitória pelo Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Brasileirão Série B

Vila Nova x Volta Redonda – 19h30 – Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Champions League feminina

Juventus (F) x Lyon (F) – 14h45 – ESPN 4 e Disney+
Wolfsburg (F) x Manchester United (F) – 14h45 – Disney+
Arsenal (F) x Real Madrid (F) – 17h – ESPN e Disney+
Paris FC (F) x Benfica (F) – 17h – Disney+
Valerenga (F) x Sankt Polten (F) – 17h – Disney+

Copa do Brasil sub-20

São Paulo sub-20 x Fortaleza sub-20 – 15h30 – Sportv

Campeonato Peruano

Atlético Grau x Sporting Cristal – 17h – Fanatiz

Campeonato Colombiano

Atlético Bucaramanga x Santa Fé – 20h30 – Fanatiz
Junior Barranquilla x Independiente Medellín – 22h30 – Fanatiz

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias