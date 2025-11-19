Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (19/11/2025)
Veja os jogos televisionados desta quarta (19)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (19), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A e B do Brasileirão e Champions League Feminina, entre outros campeonatos.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Iraque vence com gol heróico e sonha com retorno à Copa do Mundo
Futebol Internacional18/11/2025
- Futebol Internacional
Em alta na Seleção e Chelsea, Estêvão tem tido cuidados de ‘elite’; entenda
Futebol Internacional18/11/2025
- Futebol Internacional
Torcedores enlouquecem com possível destino de Rodrygo: ‘Venha’
Futebol Internacional18/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 19 de novembro de 2025)
Brasileirão
Palmeiras x Vitória – 19h30 – Sportv e Premiere
Fluminense x Flamengo – 21h30 – Premiere
Grêmio x Vasco – 21h30 – Globo e Premiere
Santos x Mirassol – 21h30 – Globo e Premiere
➡️Clique para assistir no Sportv
Brasileirão Série B
Vila Nova x Volta Redonda – 19h30 – Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Champions League feminina
Juventus (F) x Lyon (F) – 14h45 – ESPN 4 e Disney+
Wolfsburg (F) x Manchester United (F) – 14h45 – Disney+
Arsenal (F) x Real Madrid (F) – 17h – ESPN e Disney+
Paris FC (F) x Benfica (F) – 17h – Disney+
Valerenga (F) x Sankt Polten (F) – 17h – Disney+
Copa do Brasil sub-20
São Paulo sub-20 x Fortaleza sub-20 – 15h30 – Sportv
Campeonato Peruano
Atlético Grau x Sporting Cristal – 17h – Fanatiz
Campeonato Colombiano
Atlético Bucaramanga x Santa Fé – 20h30 – Fanatiz
Junior Barranquilla x Independiente Medellín – 22h30 – Fanatiz
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias