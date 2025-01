Emissora fecha contratação da ex-bandeirinha Ana Paula Oliveira; confira

A ex-bandeirinha Ana Paula Oliveira, com uma carreira destacada no futebol, é a nova comentarista do programa "Tempo Técnico", do Bandsports, canal fechado da Band. Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal "LeoDias", a ex-assistente estreará no programa que é transmitido às segundas-feiras, às 22h, começando na próxima semana, no dia 27.

- A ideia é trazer comentários sobre arbitragem de forma didática, objetiva e leve, sempre com bom humor. Em alguns casos, utilizaremos recursos visuais para explicar melhor as tomadas de decisões das equipes de arbitragem nos diferentes campeonatos - disse Ana Paula.

Ana Paula Oliveira tem uma trajetória notável no futebol brasileiro, atuando em vários meios de comunicação entre 2008 e 2014 e dedicando-se posteriormente à instrução e gestão de arbitragem na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e na Federação Paulista de Futebol (FPF).

A ex-assistente vai atuar ao lado do apresentador Elia Júnior e do comentarista Jorge Nicola no "Tempo Técnico".

- Encaro como um desafio especial ser uma mulher ao lado dessas feras, o que torna essa experiência ainda mais significativa - completou Ana Paula.