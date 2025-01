Renata Fan quer ídolo de gigante da Série A para substituir Denílson na Band

Renata Fan, apresentadora do "Jogo Aberto", da Band, está em busca de um novo comentarista para integrar a equipe. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal "LeoDias", a vaga, aberta após a saída de Denílson, pode ser preenchida por Vampeta, que atualmente comenta na Jovem Pan.

A apresentadora teria entrado em contato direto com Vampeta para tentar convencê-lo a acertar com a Band. O comentarista receberia um salário maior que na Jovem Pan. Antes do ex-jogador do Corinthians, a Band sondou o ex-atacante Paulo Nunes, que escolheu permanecer na Globo. Segundo o colunista, o nome do ex-goleiro Marcos também esteve em pauta.

Carreira de Denílson como comentarista

Após pendurar as chuteiras, Denílson começou a carreira como comentarista na Band, durante a Copa do Mundo de 2010. Após se destacar na função, o ex-jogador foi escalado para o "Jogo Aberto" ao lado da jornalista Renata Fan. A dupla colecionou fãs por conta do carisma ao abordar notícias esportivas.

Após 15 anos na Band, Denílson recebeu uma proposta da Globo e fechou com a emissora líder de audiência. O ex-jogador vai atuar como comentarista em um programa do "Sportv" aos domingos, além de participações pontuais em outros programas esportivos do canal.

- Agora é oficial! Faço parte do time do maior grupo de comunicação do Brasil! Você vai poder me acompanhar aos domingos a noite no Sportv e em participações semanais na edição paulista do Globo Esporte, na TV Globo, com meu amigo Fred Bruno! Vamos juntos! Plim plim! - disse Denílson no início do mês.

