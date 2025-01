Galvão faz ressalva sobre contrato de Neymar no Santos e manda recado ao craque

Presidente do Santos, Marcelo Teixeira anunciou a volta de Neymar ao clube nesta terça-feira (28). Segundo o "Ge", o craque vai assinar com o clube paulista por cinco meses. Ex-narrador da Globo, Galvão Bueno elogiou o retorno do atacante à Vila Belmiro, mas fez uma ressalva com relação ao tempo de contrato.

continua após a publicidade

- Presidente do Santos anunciou a volta de Neymar! Grande notícia! O melhor que poderia acontecer para o jogador! Neymar vai jogar em casa, lotar estádios e dar espetáculos! Resta saber a duração e condições do contrato. Até o meio do ano é pouco! O ideal seria até a Copa! Vamos ver o que acontece. Boa sorte! - escreveu Galvão.

Neymar de volta ao Santos

Nesta terça-feira (28), o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, usou as suas redes sociais para anunciar o retorno do craque à Vila Belmiro. O jogador de 32 anos viaja ao Brasil e deve ser anunciado pelo Peixe a qualquer momento.

continua após a publicidade

➡️ Neymar no Santos? Torcedores cravam maior contratação da história do futebol brasileiro

O Santos pode inscrever Neymar no Paulistão até o dia 11 de fevereiro, para isso, o contrato do jogador com o Peixe precisa ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A última vez que o jogador entrou em campo foi no dia 4 de novembro do último ano, na vitória do Al-Hilal sobre o Esthegal FC por 3 a 0, pela AFC Champions.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A tendência é que Neymar faça a sua reestreia no Santos no dia 5 de fevereiro, contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, às 19h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Atualmente, o Peixe ocupa a segunda colocação do Grupo B, com três pontos a menos que o Guarani.

continua após a publicidade