Pentacampeão com Seleção Brasileira é internado após acidente doméstico

Lúcio, ex-zagueiro pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, foi hospitalizado após sofrer queimaduras em um acidente doméstico. O ex-jogador, de 47 anos, deu entrada no Hospital Brasília na última quinta-feira (15/5). A informação foi dada primeiramente pelo site Metropoles.

A unidade de saúde não divulgou detalhes sobre como o incidente aconteceu ou a extensão das lesões. O ex-defensor está recebendo tratamento especializado para as queimaduras. Segundo informações médicas, ele permanece em condição estável e consciente, sob acompanhamento de profissionais especializados.

- O Hospital Brasília informa que Lucimar Ferreira, o “Lúcio”, ex-zagueiro da Seleção Brasileira de Futebol, deu entrada na unidade nesta quinta-feira (15/5) vítima de queimaduras. O paciente encontra-se estável, consciente e sob cuidados de equipe multiprofissional, recebendo acompanhamento médico especializado para tratamento das queimaduras - diz o boletim médico.

A unidade hospitalar não informou previsão de alta ou detalhes adicionais sobre o tratamento que será realizado. Também não foram divulgadas informações sobre a gravidade das queimaduras ou em quais partes do corpo elas ocorreram. O local exato onde aconteceu o acidente não foi informado, apenas que se tratou de um incidente doméstico, conforme o comunicado do Hospital Brasília.

Carreira de Lúcio

Lúcio construiu carreira expressiva no futebol brasileiro e internacional. No Brasil, o ex-zagueiro defendeu grandes clubes como Internacional, São Paulo, Palmeiras e Brasiliense. No exterior, teve passagens pelo Bayern de Munique e Inter de Milão, consolidando sua trajetória no futebol.

Com a Seleção Brasileira, o zagueiro teve grande presença nas convocações dos anos 2000. Em 2002, ele se consagrou pentacampeão do mundo. Lúcio fez parte do time títular do técnico Luis Felipe Scolari, também conhecido como Felipão.