O Grêmio virou para cima do Fluminense na tarde deste domingo (13), na Arena, em Porto Alegre, e assumiu momentaneamente o segundo lugar na tabela de classificação. A vitória, contudo, foi confirmada após um lance polêmico envolvendo um pisão no tornozelo de Nino dentro da área, que precisou receber atendimento médico instantes antes do fim da partida. Após conversas com o árbitro de vídeo, o juiz de campo optou por encerrar o duelo - o que causou bastante revolta nas redes sociais.