Na partida contra a equipe paraguaia, os Moleques de Xerém tiveram o domínio da bola e construíram a goleada com tranquilidade. O time carioca mostrou que estava recuperado do revés por 2 a 1 para a seleção do Equador na semifinal da competição. Ainda no primeiro tempo, o Fluminense estufou a rede em três oportunidades com Enzo, Kauã Elias e um tento contra.