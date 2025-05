SBT lidera audiência em jogo do Corinthians na Sul-Americana

Na noite da última terça-feira (27), o SBT transmitiu com exclusividade na TV aberta a partida da sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana entre Huracán e Corinthians. Com narração de Tiago Leifert, comentários de Mauro Beting, análise de arbitragem de Nadine Basttos e reportagem de Álvaro Loureiro direto da Argentina, a atração alcançou o topo do ranking das emissoras a partir das 22h53 até o final da partida.

Na média geral do jogo, das 21:30 às 23:23, a emissora marcou 10,2 pontos de audiência, 17,5% de share, 12,2 pontos de pico e garantiu a vice-liderança com 70% mais audiência que a emissora terceira colocada. Na mesma faixa horária, a emissora concorrente ficou com 6 pontos de média com um programa jornalístico, duas novelas e um reality show de casais.

No próximo sábado (31), o SBT também fará a transmissão da grande final da Champions League, entre PSG e Inter de Milão, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. A bola rola às 16h (de Brasília).

Jornalista do SBT projeta destino do Flamengo na Libertadores

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (28) na Libertadores, em duelo decisivo contra o Deportivo Táchira-VEN. Comentarista do SBT, Mauro Beting afirmou que o Rubro-Negro irá se classificar e vai brigar pelo título da competição.

- Para mim, antes da bola rolar na Libertadores, o maior favorito para fazer a melhor campanha na fase de grupos era o Flamengo, mas se complicou sozinho. Chega na última rodada pendurado, mas vai se classificar. E se não for o primeiro, vai ser problema para todo mundo, como a gente acabou de ver no jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque - disse Mauro.

