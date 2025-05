Sósia de Neymar desembolsa R$ 40 mil em rinoplastia para aumentar semelhança

Conhecido por ser o principal sósia do Neymar, Eigon Oliveira cerca de R$40 mil em uma rinoplastia para ficar um pouco mais parecido com o camisa 10 do Santos. Além disso, o procedimento teve como objetivo ajustar traços faciais e também corrigir problemas funcionais no nariz.

- Foi uma cirurgia diferente. Eu nunca tinha recebido um pedido assim. Os pacientes costumam trazer referências, mas o Eigon literalmente trabalha com essa imagem, então ele queria, sim, ficar mais parecido. Trouxe fotos do Neymar, mas foi bem consciente. Ele mesmo apontou o que não precisava ser copiado. Ele disse: ‘Isso aí você não precisa fazer igual’. Foi interessante, porque buscamos um resultado que lembrasse o Neymar, mas também fosse esteticamente agradável e coerente com o rosto dele - conta o Dr. Fred Keim, responsável pelo procedimento.

- O NAS dele tinha uma largura muito grande e havia diferença significativa em relação ao nariz do Neymar. Afinamos, deixamos mais reto e levantamos levemente a ponta. O objetivo era melhorar a função e alcançar um visual que remetesse ao ídolo, mas sem exagero - explica o cirurgião.

Sósia de Neymar gastou R$ 40 mil em cirurgia (Foto: Reprodução)

Segundo Eigon Oliveira, a cirurgia no nariz era algo desejado desde jovem. Além da 'melhora' estética, o sósia de Neymar alega estar respirando melhor.

- Sempre quis fazer essa cirurgia desde os 15 anos. Aos 12, quebrei o nariz. Minhas maiores queixas eram estéticas, mas também o desvio de septo e a carne esponjosa. Foi algo muito pessoal. A experiência foi maravilhosa, estou muito satisfeito com o resultado. Mudou minha rotina para melhor. Me sinto bem, respiro melhor, não ronco mais e me acho mais bonito - afirma Eigon.

Rinoplastia foi realizada com sucesso (Foto: Reprodução)

