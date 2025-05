Começa nesta quarta-feira (28), a pré-venda de ingressos para "F1". O Filme, novo longa dirigido por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) e estrelado por Brad Pitt, Damson Idris e Javier Bardem. A estreia nos cinemas está marcada para 26 de junho, com sessões também em versões acessíveis.

continua após a publicidade

Com cenas filmadas durante etapas reais da categoria, o filme acompanha a trajetória de Sonny Hayes (Brad Pitt), um ex-piloto promissor cuja carreira foi interrompida por um grave acidente nos anos 1990. Três décadas depois, ele é chamado de volta às pistas por Ruben Cervantes (Javier Bardem), ex-companheiro de equipe e agora dono de uma escuderia à beira do colapso.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Produzido por Jerry Bruckheimer, Kosinski, Brad Pitt e pelo heptacampeão mundial Lewis Hamilton, o filme combina adrenalina, drama e superação. Hayes precisa disputar sua última temporada ao lado de Joshua Pearce (Damson Idris), jovem promessa da equipe, enquanto lida com fantasmas do passado e os desafios da elite do automobilismo.

continua após a publicidade

Filme tem produção de Lewis Hamilton

As filmagens ocorreram durante GPs reais, com a produção competindo contra as equipes da F1 (Fotos: AFP)

O elenco também conta com Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia e Javier Bardem. A trama foi escrita por Ehren Kruger, com história desenvolvida em parceria com Kosinski. Hans Zimmer assina a trilha sonora original.

As filmagens ocorreram durante GPs reais, com a produção competindo contra as equipes da F1 nos bastidores. Para garantir ingressos e conferir detalhes das sessões, o público deve consultar as redes de cinema da sua região. O anúncio oficial da pré-venda está disponível nas redes sociais da produção.

continua após a publicidade

Próxima corrida da Fórmula 1

A F1 encerra a rodada tripla na Europa no Grande Prêmio da Espanha, que acontece nesse fim de semana, no Circuito da Catalunha. É a 54ª edição oficial da prova espanhola. A corrida pode animar o campeonato de pilotos, liderado Oscar Piastri (McLaren), seguido de Lando Norris (McLaren) e Max Verstappen (Red Bull). O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, ainda busca seus primeiros pontos na Fórmula 1.

O GP de Mônaco, última rodada realizada, foi marcado pela vitória de Lando Norris, que nunca havia vencido em Monte Carlo. Bortoleto foi novamente prejudicado pela estratégia da Sauber, além de um toque com Kimi Antonelli.