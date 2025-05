Ex de Virgínia, Zé Felipe nutre paixão por tradicional clube brasileiro

Na noite desta terça-feira (27), por meio das redes sociais, o cantor Zé Felipe e a influenciadora Virgínia Fonseca anunciaram o término do relacionamento que durava pouco mais de quatro anos. Ambos são pais de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Filho do renomado cantor sertanejo Leonardo e nascido em Goiânia, o músico nutre uma forte paixão pelo Goiás Esporte Clube. Desde jovem, ele demonstra um carinho especial pelo time de sua terra natal, o que se reflete em suas manifestações públicas e nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Virgínia e Zé Felipe estavam casados desde 2021. Vale lembrar que o rompimento acontece duas semanas após a influenciadora depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a promoção ilegal de jogos de azar online realizada por influenciadores, incluindo apostas esportivas.

Durante entrevista para um jornal do estado, Zé Felipe reafirmou o amor pelo Esmeraldino. Na ocasião, em 2018, o clube disputava a segunda divisão do Brasileirão.

continua após a publicidade

- Eu sou goiano com muito amor, então eu torço para os times do meu Estado. Acho que o Goiás tinha que perder para mudar esse time para seguir melhor no Brasileiro. Amo o Goiás, sou torcedor - disse o cantor.

Zé Felipe é torcedor do Goiás (Foto: Reprodução)

Além de reforçar sua imagem de torcedor dedicado, Zé Felipe contribui para a promoção do Goiás, engajando seus seguidores e incentivando o apoio ao time. Sua influência nas redes sociais é um fator importante para atrair novos torcedores, especialmente entre os jovens, fortalecendo a base de fãs do clube.

continua após a publicidade

➡️Jogadora é desligada após ter perfil em site de conteúdo adulto descoberto

Ao longo dos anos, Zé Felipe compartilhou diversas experiências como torcedor do Goiás, desde assistir a jogos no estádio até celebrar conquistas do time. Esses momentos são frequentemente registrados em suas redes sociais, mostrando sua dedicação e entusiasmo pelo clube. Sua trajetória como torcedor é marcada por uma conexão emocional com o Goiás, refletindo o orgulho de representar sua cidade natal.

Atualmente, o Goiás é líder da Série B do Campeonato Brasileiro com 20 pontos somados em nove partidas disputadas. Caso termine a temporada entre os quatro primeiros colocados, o clube voltará à elite do futebol brasileiro depois de duas temporadas. Em 2023, o Esmeraldino terminou o Brasileirão na 18º posição com apenas 38 pontos.

➡️Jogador do Flamengo e modelo vivem romance discreto fora dos holofotes

Zé Felipe já participou de campanhas no Goiás (Foto: Divulgação)

➡️NBA: Jogador do Real Madrid marca presença em Pacers x Knicks