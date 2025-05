Ferdinand, ex-Manchester United, anuncia saída da TNT Sports

Rio Ferdinand, ex-zagueiro e ídolo do Manchester United, anunciou nesta quarta-feira (28) que irá deixar a TNT Sports Inglaterra. Com 46 anos, ele se afastará do brilho da cobertura da Premier League para se dedicar a outros projetos, incluindo seu canal no YouTube. A final da Champions League, entre Inter de Milão e PSG, no próximo sábado (31), será a última cobertura do britânico.

Após se aposentar do futebol profissional, em 2015, Ferdinand passou a atuar como comentarista, onde foi encarregado de criticar e elogiar o desempenho de alguns de seus ex-colegas de Manchester United.

Seis vezes vencedor da Premier League, o ex-zagueiro afirmou está animado com o futuro, já que pretende passar mais tempo com sua família, além de se concentrar em outras áreas.

- Desde que me aposentei do futebol, tem sido um privilégio falar sobre o jogo que amo há uma década para os fãs de esportes que assistem à BT Sport e à TNT Sports. Quero reconhecer o enorme apoio da equipe nos bastidores, cujo trabalho duro muitas vezes passa despercebido, mas foi essencial para o nosso sucesso. Ao virar a página para o próximo capítulo, carrego comigo inúmeras memórias. Estou animado com o que o futuro reserva, passando mais tempo com minha família, focando na Rio Ferdinand Presents e em meus outros interesses comerciais. Espero permanecer conectado com todos vocês em diferentes funções. Obrigado mais uma vez por tudo - disse o ex-jogador.

Rio Ferdinand, ídolo do Manchester United

Revelado pelo West Ham, o ex-zagueiro transferiu-se para o Leeds United antes de se tornar peça-chave no Manchester United, onde atuou de 2002 a 2014. Pelo clube, conquistou 6 títulos da Premier League, 1 Champions League (2007/08) e 2 Copas da Liga. No total, disputou 504 jogos com a camisa dos Red Devils, marcando 8 gols. Pela seleção inglesa, acumulou 81 partidas.

