A série "Welcome to Wrexham", disponível na Disney+, foi oficialmente renovada para a 5º temporada. Recém promovido à segunda divisão do Campeonato Inglês, o clube, que é do País de Gales, se popularizou mundialmente após os astros de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney se tornerem proprietários da equipe. A produção mostra os bastidores da aquisição dos atores, incluindo os desafios de gestão, cultura local, finanças e as expectativas da torcida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O seriado conta com a produção da Boardwalk Pictures, empresa por trás de Last Chance U, e a coprodução da Maximum Effort, empresa cinematográfica fundada por Reynolds.

🤔 Por que o Wrexham de Ryan Reynolds é tão famoso?

A compra de Ryan e Rob impulsionou a relevância do clube, que ganhou fãs ao redor do mundo por conta de uma produção audiovisual. A série "Bem-vindo ao Wrexham" mostra os bastidores das temporadas de sucesso do clube, e alavancou o nome dos Dragões Vermelhos aos torcedores que acompanham de maneira escassa as divisões inferiores da Europa.

continua após a publicidade

➡️Clube de atores de Hollywood supera times brasileiros em receitas de patrocínios

Reynolds, famoso pelo papel de "Deadpool", esteve junto a McElhenney nas arquibancadas do Racecourse e vibrou com o acesso à Championship. Juntos, os dois são donos de 100% do clube, através da RR McReynolds Company.

Clube teve aumento de quase 5.000% em valor do clube

O Wrexham teve um crescimento de quase 5.000% desde a compra dos atores mundialmente famosos Ryan Reynolds e Rob McElhenney no final de 2020. Os artistas adquiriram o clube pelo valor de 2 milhões de libras (cerca de R$ 14,2 milhões) e hoje o time é avaliado em 100 milhões de libras (aproximadamente R$ 709 milhões), de acordo com a Bloomberg, empresa de tecnologia e dados para o mercado financeiro.

continua após a publicidade

O clube teve um aumento na renda de 26,7 milhões de libras (R$ 189,3 milhões) na temporada de 2023/24. Além disso, foi registrado pelo Wrexham que 52% dessas receitas vieram de fora do Reino Unido, potencializado pelo lançamento da série.

➡️Equipe cresce quase 5.000% após compra de atores de Hollywood

Wrexham jogará a segunda divisão do Campeonato Inglês no próximo semestre (Foto: Reprodução)

➡️Ex de Virgínia, Zé Felipe nutre paixão por tradicional clube brasileiro