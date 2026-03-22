PC Oliveira aponta erros graves da arbitragem em Corinthians x Flamengo

O segundo tempo da partida entre Corinthians e Flamengo, deste domingo (22), na Neo Química Arena, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 8 minutos, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima expulsou o volante Evertton Araújo. Para o especialista Paulo César de Oliveira a arbitragem errou no julgamento.

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A polêmica aconteceu após uma dividida entre o camisa 52 e o meia Breno Bidon. Depois de tocar na bola, o volante do Flamengo acabou acertando a trava da chuteira no jogador do Corinthians. Rodrigo José não hesitou em expulsá-lo.

Apesar da decisão em campo, o árbitro ainda teve uma chance de rever o lance no VAR. Mesmo com a revisão, a decisão seguiu sendo a mesma e Evertton Araújo deixou o gramado. Durante a transmissão do Premiere, o narrador Paulo Andrade expôs a opinião de Paulo César de Oliveira.

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— Para o nosso especialista, é lance para cartão amarelo. Apesar da entrada ser temerária — disse o narrador.

Posteriormente, uma nova polêmica aconteceu no confronto. Aos 24 minutos, o volante André caiu na área após um contato com Ayrton Lucas. Em campo, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima mandou o jogo seguir. O VAR não entrou em ação no lance.

Durante a transmissão do jogo pelo Premiere, o narrador Paulo Andrade apontou que Paulo César de Oliveira entendeu como um erro a decisão da arbitragem. Para ele, ocorreu uma falta no jogador do Corinthians.

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Como foi Corinthians x Flamengo?

Texto por: Vinicius Barbosa Harfush

No reencontro dos finalistas da Supercopa Rei, Corinthians e Flamengo empataram pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (22), na Neo Química Arena, o duelo equilibrado terminou em 1 a 1. Paquetá abriu o placar para o Rubro-Negro, enquanto Yuri Alberto deixou tudo igual ainda na primeira etapa.

O placar refletiu a dinâmica do jogo. Duelos físicos ao longo dos 90 minutos, principalmente no meio-campo, e chances perigosas para os dois lados, mas que não resultaram em gols. O Corinthians ainda teve a vantagem de jogar quase o segundo tempo inteiro com um a mais após a expulsão de Evertton Araújo, mas não soube aproveitar a vantagem numérica.

Com um a menos, o Flamengo buscou diminuir o ritmo e se expôs menos para tomar a frente do placar. Leonardo Jardim conheceu seu primeiro empate pelo Brasileirão após três vitórias em sequência desde sua chegada. Do outro lado, Dorival ampliou o tabu sem vitórias para sete partidas e aumentou a pressão de uma possível demissão.