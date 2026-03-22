A partida entre Corinthians e Flamengo, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro e disputada na Neo Química Arena, ficou marcada por um lance polêmico de arbitragem que gerou forte reação dos torcedores.

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O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima protagonizou o momento mais controverso do jogo ao expulsar o volante Evertton Araújo, após um pisão no tornozelo de Breno Bidon. Com a decisão, o Flamengo passou a atuar com um jogador a menos.

Veja o lance:

A jogada gerou intensos protestos por parte dos atletas rubro-negros, que cercaram o árbitro. Diante da pressão, Rodrigo Pereira recorreu ao VAR para revisar o lance, o que aumentou ainda mais a tensão dentro de campo. Jogadores do Flamengo continuaram contestando praticamente todas as decisões da arbitragem. Nas redes sociais, os torcedores não perdoaram a decisão da arbitragem.

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Veja os comentários:

➡️Inteligência artificial crava placar de Corinthians x Flamengo

Evertton jogador do Flamengo recebe cartão vermelho (Foto: Anderson Romao/Gazeta Press)

Dentro de campo, o confronto se manteve equilibrado. O Flamengo abriu o placar logo no início do jogo, com gol de Lucas Paquetá. Aos três minutos, após jogada trabalhada, o meia recebeu pela direita e finalizou de primeira, com um chute rasteiro que não deu chances ao goleiro Hugo Souza.

A resposta do Corinthians veio pouco depois. Em uma boa construção ofensiva, Memphis Depay lançou Matheus Bidu pela esquerda, que cruzou para Yuri Alberto completar para o gol e deixar tudo igual.

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